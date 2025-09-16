Testament: veröffentlichen ein animierten Videos zur neuen Single „Shadow People“

Die Bay-Area-Thrash-Metal-Ikonen Testament kehren in diesem Herbst mit ihrem vierzehnten Studioalbum Para Bellum zurück, das am 10. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Das Album fungiert sowohl als Schlachtruf als auch als Beobachtung der angespannten Beziehung der Menschheit zu ihren eigenen Schöpfungen. Während die Technologie voranschreitet und die Entfremdung zunimmt, reflektiert Para Bellum das moderne Chaos durch Musik, die drängend, scharf und unerschütterlich menschlich ist.

Die neueste Single der Band, Shadow People, ist ein eindringlicher und grooviger Track, der dazu führt, dass man sich ständig umschaut. Sie erzeugt ein lebhaftes Gefühl von Unbehagen und Angst – sowohl lyrisch als auch musikalisch – als ob etwas Unbekanntes auf einen zukommt. Seht euch das animierte Video, das von Freakshot Films erstellt wurde, hier an:

Streamt Shadow People hier: https://testament.bfan.link/shadow-people

Mehr Informationen zu Testament und ihrem kommenden Album Para Bellum findet ihr hier. Die Termine der bevorstehenden Co-Headline Tour mit Obituary

und den Special Guests Destruction & Goatwhore sind hier hinterlegt.

