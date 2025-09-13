Blitzkrieg am 07.09.2025 im Amadeus in Oldenburg

Event: Blitzkrieg – European Tour 2025
Bands: Blitzkrieg
Ort: Amadeus Tanzspeicher, Mottenstr. 21, 26122 Oldenburg (Oldb.)
Datum: 07.09.2025
Kosten: VVK 25 € plus Gebühren, AK 30 €
Zuschauer: ca. 70
Genre: Heavy Metal, NWoBHM
Link: https://www.facebook.com/mts.lpscds/
Setlist Blitzkrieg:
- Armageddon
- Hell To Pay
- A Time Of Changes
- Dragon’s Eye
- If I Told You
- Buried Alive
- Struck By Lightning
- All Hell Is Breaking Loose
- Theatre Of The Damned
- The Spider
- V
- Take A Look Around
- Pull The Trigger (Satan Cover)
- Blitzkrieg
- Hellion / Electric Eye (Judas Priest Cover)
- Blades Of Steel (Satan Cover)
Sonntagnachmittag in Oldenburg. Diverse schwarz gekleidete Menschen schleichen durch die Fußgängerzone. Das Ziel ist das Amadeus, eine Diskothek, die zurzeit als Ersatz für das MTS fungiert. Die Konzerte am Sonntagnachmittag haben sich bewährt. Heute steht nur eine Band auf dem Programm. Keine unbekannte Vorband, bei der die Qualität oft sehr schwankend ist oder die musikalisch nicht zum Headliner passt. Blitzkrieg, eine Legende der NWoBHM, haben sich heute Nachmittag angekündigt.
Wer Blitzkrieg sagt, der muss auch Satan erwähnen. Sänger Brian Ross ist und war in beiden Bands aktiv und hat sowohl den Blitzkrieg-Klassiker A Time Of Changes aus dem Jahr 1985 als auch Court In The Act von Satan im Jahr 1983 eingesungen. Der mittlerweile über 70 Jahre junge Herr hat ein strammes Programm. Mit Satan in den USA, mit Blitzkrieg in Europa. Da sorgt eine technische Hilfe dafür, dass Ross mit den Texten nicht durcheinanderkommt.
Im Gegensatz zu Satan ist bei Blitzkrieg nur noch Ross von dem 1985er-Debüt heute auf der Bühne. Aber sein Sohn Alan zupft seit mehr als zehn Jahren die Saiten. Fluktuation gehört und gehörte bei Blitzkrieg immer dazu. Aktuell gibt es ein neues Gesicht am Bass. Selbst die gerade vor einem Jahr veröffentlichte, selbst betitelte LP hat bezüglich der Bandbesetzung Veränderungen erfahren.
Pünktlich um 16:30 Uhr geht es los und Ross und Co. legen gleich die Klassiker auf den Tisch. Armageddon, Hell To Pay und A Time Of Changes werden bereits früh im Set angestimmt. Aber auch die neuen Nummern wie Dragon’s Eye und If I Told You machen eine gute Figur.
Insgesamt streut Ross das Set quer über die Diskografie, wobei das aktuelle Werk und der Klassiker A Time Of Changes den Löwenanteil beisteuern. Gegen Ende des Konzerts gibt es Cover. Satan und Pull The Trigger ergibt Sinn. Das Stück ist auch auf dem 85er-Debüt zu finden. Warum Judas Priest mit Electric Eye ins Programm gerutscht ist, ist wenig nachvollziehbar. Hell Bent For Leather hat die Truppe gecovert, genauso wie School’s Out von Alice Copper. Eventuell ein Fingerzeig für ein neues Album? Das Schlusswort nennt sich Blades Of Steel und ehrt Court In The Act von Satan.
Alle Achtung vor Brian Ross. Was der Herr heute abliefert, ist aller Ehren wert. Ob der Genuss von Jägermeister während der Show dafür sorgt, dass Ross so gut bei Stimme ist, lässt sich nicht stichhaltig nachweisen. Die circa 90 Minuten haben mehr als Spaß gemacht. Nach der Show sind Ross und Co. im Publikum unterwegs und stehen für Bilder und Autogramme zur Verfügung. Oldenburg an einem Sonntagnachmittag war eine Reise wert.