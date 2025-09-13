D.B.C.: veröffentlichen am 14.11. Neuauflagen von „Dead Brain Cells“ und „Universe“ über Hammerheart Records

Hammerheart Records hat die Wiederveröffentlichung von zwei Klassikern des Thrash Metal von D.B.C. angekündigt: Dead Brain Cells (1987) und Universe (1989). Beide Alben werden am 14. November 2025 erhältlich sein.

Das Jahr 1987 war ein bedeutendes Jahr für den kanadischen Thrash. Bands wie Voivod, Razor, Piledriver und Sacrifice hatten in den Jahren zuvor bereits die Grundlagen gelegt, doch 1987 war das Jahr, in dem die lokale Szene den nächsten Schritt in ihrer Evolution machte, mit einer neuen Generation von Bands, die ihre ersten Schritte in die Welt der aufgenommenen Musik wagten.

D.B.C. hatten sich erst im Februar des Vorjahres gegründet, aber keine Zeit verloren, ihr selbstbetiteltes Debütalbum in Zusammenarbeit mit dem angesehenen New Yorker Metal-Label Combat Records zu veröffentlichen, das sich bereits einen Namen in der Underground-Szene gemacht hatte. Combat holte die erfahrenen Produzenten Steve Sinclair und Randy Burns ins Boot, die beide über beeindruckende Lebensläufe verfügten. Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein, für eine junge kanadische Band, die sich noch einen Namen machen musste, aber genau so sah die Situation aus, in der sich D.B.C. befanden, als sie zum ersten Mal ins Studio gingen.

Bei diesen erstklassigen Thrash-Alben, Dead Brain Cells und Universe, handelt es sich ganz klar sich um die Kategorie „unentdeckte Perlen“.