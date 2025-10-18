Kid Kapichi: kündigen neues Album „Fearless Nature“ an, das am 16.01. über Spinefarm erscheint

Die angesehene britische Beat-Punk-Band Kid Kapichi hat heute ihr neues Album Fearless Nature angekündigt, das am 16. Januar 2026 über Spinefarm erscheinen wird. Um die Ankündigung zu feiern, veröffentlicht die Band auch die neue Single Shoe Size, die von einem Visualizer begleitet wird. Seht euch das Video hier an:

Nach der zuvor veröffentlichten Single Stainless Steel zeigt Shoe Size, wie das Quartett aus Hastings weiterhin wächst, indem es Selbstbewusstsein, Verletzlichkeit und scharfsinnige gesellschaftliche Kommentare in ihr bisher selbstsicherstes Werk integriert. Der Song, der auf einem spannungsgeladenen Groove und einem eingängigen Refrain basiert, fängt die charakteristische Mischung aus Härte und Melodie der Band ein und deutet auf die mutige Richtung von Fearless Nature hin.

Fearless Nature – Trackliste:

1. Leader Of The Free World

2. Intervention

3. Shoe Size

4. Stainless Steel

5. Worst Kept Secret

6. Dark Days Are Coming

7. Patience

8. If You’ve Got Legs

9. Head Right

10. Saviour

11. Rabbit Hole

Fearless Nature, produziert von Mike Horner und Ben Beetham zusammen mit der Band und gemischt von George Perks, markiert eine neue Ära für Kid Kapichi nach Besetzungswechseln und einer kreativen Neuausrichtung. Das Album fängt eine wiedergeborene Band ein; lauter, mutiger und unerschrocken darin, ihren Sound in unerforschte Gebiete zu treiben.

Seit ihrer Gründung vor einem Jahrzehnt in Hastings, UK, sind Kid Kapichi immer mehr eine Bruderschaft als eine Band; gleichgesinnte Musiker, die durch den Glauben verbunden sind, dass Musik und Botschaft harmonisch koexistieren können und dass der Stolz auf die eigene Herkunft in keiner Weise die Ambitionen einschränken oder den Blick auf die Welt verengen sollte.

