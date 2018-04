„Protzen Open Air 2018 vom 22.06.2018 – 24.06.2018 in Protzen (Vorbericht)“

Festivalname: Protzen Open Air 2018

Bands: Entombed A.D., Just Before Dawn, Demonical, Debauchery, Dew Scented, Requiem, Inhume, Thornafire, Infight, Xicution, Artless, Cashley, Firespawn, Illdisposed, Humiliation, Lifeless, Bloody Invasion, Final Dawn, Phantom Corporation, Betalmand, Betrayal, Victims

Ort: Protzen

Datum: 22.06.2018 – 24.06.2018

Kosten: 40 € / Sold Out!

Tickets : info@protzen-open-air.com

Genre: Death Metal, Grindcore, Dark Metal, Thrash Metal, Metal

Link: www.protzen-open-air.com

Das Protzen Open Air startet 2018 in die nächste Runde! Vom 22.06.2018 – 24.06.2018 rockt das bei Berlin gelegene 500-Einwohner-Dorf seine Base. Mit einer limitierten Ticketanzahl von etwa 1000 Karten konnte man schon Wochen vor dem Festival absehen, dass dieses ins Sold Out fällt.

Was gibt´s in diesem Jahr neben Größen wie Entombed A.D. zu sehen? Oh ja, eine Menge! Auch kleinere Bands erhalten hier die Möglichkeit, sich zu beweisen. So trifft man zum Beispiel eine ganze Palette an Newcomern, die sich die Mikrofone mit altbekannt-eingestampften Näschen wie Victims, Infight oder Demonical reiben. Auch Illdisposed, welche ihren Durchbruch schon auf einigen Festivals beweisen konnten, reisen an.

Zudem hat das Festival in der Extreme Metal-Szene bereits Kultstatus erlangt und gilt als Einstieg in die brachiale Festival Saison. Mit 40 € weiterhin eine kostengünstige Sause, die noch auf alte Metal-Tugenden setzt, die an vielen Orten nur noch schwer nachweisbar sind. Ein wahres Spektakel, welches Fans und Gäste hier erleben dürfen! Leider ist das Festival bis auf die letzten Tickets restlos ausverkauft. Wenn ihr Glück habt, versucht euch somit an Facebook-Gruppen oder schaut, dass ihr anderweitig eine Karte erhaschen könnt!

Running Order:

Samstag 23.06.2018

Entombed A.D. 23:40 – 00:40 Uhr

Just Before Dawn 22:10 – 23:10 Uhr

Demonical 21:00 – 21:50 Uhr

Debauchery 20:00 – 20:40 Uhr

Dew Scented 18:50 – 19:30 Uhr

Requiem 17:40 – 18:20 Uhr

Inhume 16:30 – 17:10 Uhr

Thornafire 15:20 – 16:00 Uhr

Infight 14:25 – 15:00 Uhr

Xicution 13:35 – 14:05 Uhr

Artless 12:45 : 13:15 Uhr

Cashley 10:30 – 12:30 Uhr

Freitag 22.06.2018 Firespawn 23:30 – 00:30 Uhr

Illdisposed 22:00 – 22:50 Uhr

Humiliation 20:50 – 21:30 Uhr

Lifeless 19:40 – 20:20 Uhr

Bloody Invasion 18:30 – 19:10 Uhr

Final Dawn 17:30 – 18:10 Uhr

Phantom Corporation 16:30 – 17:10 Uhr

Betalmand 15:40 – 16:10 Uhr

Betrayal 14:50 – 15:20 Uhr

Victims 14:00 – 14:30 Uhr

