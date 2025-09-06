Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Humiliation Konzert am 14.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt

Time For Metal und das Bambi Galore verlosen zweimal 2 Tickets für das Humiliation Konzert am 14.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt.
Bands: Humiliation, Angelcrypt, Pizza Death
Datum: 14.09.2025
Beginn: 19:30
Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt
Tickets: gibt es direkt HIER!
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 10.09.2025!
Time For Metal und Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!
Einsendeschluss
Wednesday 10th of September 2025 12:00:00 AM
Teilnahmeformular: