Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Humiliation Konzert am 14.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt

Time For Metal und das Bambi Galore verlosen zweimal 2 Tickets für das Humiliation Konzert am 14.09.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt.

Bands: Humiliation, Angelcrypt, Pizza Death

Datum: 14.09.2025

Beginn: 19:30

Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt

Tickets: gibt es direkt HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 10.09.2025!

Time For Metal und Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 10th of September 2025 12:00:00 AM