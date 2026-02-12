Parallel Minds: veröffentlichen Video zum Track „Sufero“ vom kommenden Album „Cairn“

Die französischen Progressive-Metaller Parallel Minds verbinden die Härte des Thrash, die harmonische Vielfalt des Prog und die Majestät des Power Metal. Nach drei Alben, die bei renommierten Labels (Brennus Music, Pitch Black Records, M&O Music/M&O Office) erschienen sind, kehren diese Spitzenmusiker nun in wahrlich überwältigender Form zurück.

Mit Cairn, ihrem vierten Album mit starker erzählerischer Tiefe und internationaler Ausrichtung, etabliert sich die Band nun als eine der wichtigsten Bands der europäischen Metal-Szene. Die herausragende Formation um Sänger Steph präsentierte am 11. Januar die erste Single aus Cairn, Sufero betitelt, mitsamt Musikvideo.

Die Band sagt dazu: „Sufero ist ein roher und explosiver Track aus dem kommenden Album Cairn von Parallel Minds. Angetrieben von massiven Riffs, einem hämmernden Rhythmus und unerbittlicher Spannung verkörpert der Song die emotionale Intensität und Entschlossenheit, die das gesamte Album durchzieht.

Wie der Steinhaufen, ein universelles Symbol für Leben und Vermächtnis in vielen Zivilisationen, erinnert Sufero an den unerbittlichen Kampf, sich Stein für Stein, in Schmerz und Wut aufzubauen, nicht nur um zu überleben, sondern um Spuren zu hinterlassen, ein Leuchtfeuer für diejenigen, die nach uns kommen.

Durch die Integration ethnischer und multikultureller Einflüsse in einen entschlossen aggressiven Metal-Ansatz verleiht das Album diesem Kampf eine zeitlose und kollektive Dimension. Zwischen unapologetischer Aggression und symbolischer Tiefe wirkt Sufero wie ein Manifest: Vorwärts gehen, Widerstand leisten, führen, koste es, was es wolle.”