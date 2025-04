Sacrifix: präsentieren ihr neues Lyric-Videos zu „Let’s Thrash

Die brasilianische Old School Thrash Metal Band Sacrifix hat offiziell das Lyric-Video zu Let’s Thrash, dem Titeltrack ihrer neuesten EP, veröffentlicht.

Das Video, das von Wanderley Perna (W Designer und Bassist von Genocídio) gestaltet wurde, ist jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band verfügbar und zeigt die rohe und chaotische Energie, die Sacrifix seit ihren Anfängen liefert. Seht es euch jetzt hier an:

Die Band verkündet: “Get ready for sonic chaos!” und fügt hinzu: “Let’s Thrash is a visceral anthem for true lovers of old school thrash metal. If you live for heaviness, speed, and that classic brutality, this one’s for you. Crank the volume, hit play, and feel the raw energy of the sound. This is our battle cry for those who never gave up on the scene.”

Sacrifix lassen sich direkt von Größen wie Slayer, Exodus, Sodom und Kreator inspirieren und bekräftigen damit ihr Engagement für die Essenz des klassischen Thrash Metal. Die neue EP, die ebenfalls den Titel Let’s Thrash trägt, markiert das Studio-Debüt der aktuellen Besetzung der Band: Frank Gasparotto (Gesang/Gitarre), Diego Domingos (Gitarre), Filippe Tonini (Bass) und Fábio ‚Jô‘ Moysés (Schlagzeug). Der Sound ist schärfer, technischer und schwerer als je zuvor und zeigt die solide Chemie zwischen den Mitgliedern.

Der Titeltrack ist der erste, der von allen Mitgliedern gemeinsam geschrieben wurde und repräsentiert laut Frontmann Frank eine neue Ära der Stabilität und kreativen Kraft. Er sagt: “It might sound cliché, but only true metalheads know the feeling of playing and living this music. Now, we’re re-energized and stronger than ever.”

Neben der Studio-Version, die Gastgesang von Pedro Zupo (Living Metal) und Ganggesang im besten D.R.I. und S.O.D. Stil enthält, umfasst die EP fünf weitere Tracks, die während der Proben aufgenommen wurden. Diese rohen, energetischen Darbietungen hauchen den älteren Songs der Band neues Leben ein.

Let’s Thrash wurde in den Tori Studios (Diadema/SP) aufgenommen, während die Proben im Armazém Studio (São Paulo/SP) festgehalten wurden. Die EP wurde von Sacrifix in Zusammenarbeit mit Marco Nunes produziert, der auch für Mixing und Mastering verantwortlich war.

Die Trackliste zur EP findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Mit dieser Veröffentlichung bekräftigt Sacrifix nicht nur ihren Platz unter den führenden Namen der brasilianischen Thrash-Metal-Szene, sondern bereitet auch den Boden für ihr kommendes Full-Length-Album, das Ende 2025 erwartet wird.

Taucht ein in die Wut des echten brasilianischen Thrash Metal!

Sacrifix online:

https://www.facebook.com/sacrifixofficial/

https://www.instagram.com/sacrifixofficial/