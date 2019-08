Pessimist (GER): Vorbereitungen für die nächste Feindfahrt laufen auf Hochtouren

Wie schon Frontmann Michael „TZ“ Schweitzer im Mai-Interview gegenüber Time For Metal ankündigte, wollen die Old School-Thrasher Pessimist (GER) noch in diesem Jahr ins Studio, um den Death From Above Nachfolger einzuspielen. Mit dem Songwriting hatte man schon nach Veröffentlichung des Death From Above Albums im Jahr 2013 begonnen, doch durch diverse Wechsel im Band Line-Up wurde der Old School Fünfer immer wieder ausgebremst. Bis Ende 2017 trat ma n noch live auf, doch dann wurde es ruhig um die Band. Nun bekommt das ganze Hand und Fuß, denn die Band aus Weil am Rhein gab heute über ihren Facebook Account bekannt, dass der Songwritingprozess nun endlich abgeschlossen ist. Noch im November dieses Jahres wollen Michael „TZ“ Schweitzer (Vocals), Eric „Tormentor“ Tobian (Guitar), Myrdhin „Murphy“ Lange (Guitar), Samuel „Samu“ Meier (Bass) und Jan Hagin (Drums) die Iguana Studios in March bei Freiburg entern, um mit ihrem Lieblingsproduzenten Christoph Brandes (u.a. Necrophagist, Deadborn, Finsterforst, Unlight, Maladie) das Album fertigzustellen.

Hier geht es zum Interview mit Michael „TZ“ Schweitzer und Eric „Tormentor“ Tobian vom Mai dieses Jahres: https://time-for-metal.eu/interview-mit-saenger-michael-tz-schweitzer-und-gitarrist-eric-tormentor-tobian-von-pessimist-ger/

Wer die Band während des Aufnahmeprozesses unterstützen will, der sollte mal auf Bandcamp vorbeischauen, denn dort bieten Pessimist aktuell ein streng limitiertes Feindfahrt-Wir Sind Auf Schleichfahrt! T-Shirt, inkl. kostenlosem Download des Songs, an.

Hier der Link dazu: https://pessimist-thrash.bandcamp.com/merch/feindfahrt-t-shirt?fbclid=IwAR32MO4m1y7AtGYCfbAlDIIQS1FAz67oLpXubDA–wjz73sDtXpP

Schlecht sieht es dagegen für die Jubiläumsshow von Deaf Aid zum 30-jährigen Bandbestehen aus, bei der auch Pessimist erstmals wieder auftreten wollten. Aus gesundheitlichen Gründen mussten die Death Metaller aus Freiburg alle Gigs für dieses Jahr absagen, auch die Anniversary-Show, und mussten die Fans auf nächstes Jahr vertrösten.

