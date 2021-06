ArTik Freiburg: Pessimist und Deaf Aid zeigen Corona im August den Stinkefinger

Freiburg, die Universitätsstadt am Rande des Schwarzwaldes, war noch nie besonders laut, denn die allermeisten Bands scheinen bei ihrer Tourplanung ganz bewusst einen großen Bogen um das schöne Städtchen an der Dreisam zu machen und spielen stattdessen lieber in Stuttgart oder in Basel. Abgesehen von wenigen großen Bands wie Iron Maiden und Slayer, die in den letzten Jahren in der Freiburger Messe spielten, ist die Dreisam-Metropole echtes Brachland, was metallische Liveatmosphäre angeht. Zwar haben Freiburg und die Region eine ganze Menge cooler hardrockender Bands aus allen Genres von Alternative Rock bis Thrash- und Death Metal zu bieten, jedoch immer mehr Kneipen und Clubs schließen für immer ihre Türen und Auftrittsmöglichkeiten für den Underground sind rar gesät.

Dann kam im Frühjahr 2020 ungebetener Besuch aus China und legte die gesamte Kultur- und Veranstaltungsbranche lahm und aus dem nie besonders lauten Freiburg wurde ein stilles und nahezu totes Örtchen, in dem höchstens noch die Spatzen von den Dächern pfiffen. Auch die Umgebung wurde leise, denn auch die beliebten Krach-Festivals wie das Baden in Blut in Weil am Rhein, das Bang Your Head-Festival in Balingen und das Metalacker Tennenbronn mussten die Notbremse ziehen und sich um ein Jahr vertagen.

Mittlerweile schreiben wir 2021 und nach 16 Monaten Corona-Pandemie pfeifen in Freiburg noch immer nur die Spatzen von den Dächern und die südbadischen Metalheads kriechen auf dem Zahnfleisch. Zwar sind die Inzidenz-Werte derzeit im Keller und wir können wieder ein paar Freiheiten genießen, doch Konzerte sind weiterhin nicht in Sicht und die Metalfestivals in der Region sind auch für 2021 schon wieder abgesagt, oder stehen kurz vor der Absage. Ein kleiner Hoffnungsschimmer am ansonsten sehr düsteren Konzerthimmel ist das Non-Profit-Mitmach-Festival Freiburg Stimmt Ein, das trotz Corona-Wahn im Juli stattfinden soll und mit Sydra, Missing Steve, Seven Empires und Stellar Saint ein paar Krachmacher zu bieten hat.

Ansonsten sieht es eher schlecht aus für einen hartrockenden Sommer 2021, denn alle Verantwortlichen ziehen lieber den Kopf ein und Bands, Veranstaltern und Clubs sind weitestgehend die Hände gebunden, obwohl man lieber heute als morgen wieder durchstarten würde. Glücklicherweise gibt es in Südbaden ein paar unbeugsame Gallier …, äh, Metalheads, die trotz langem Lockdown nicht aufgehört haben, dem Eindringling aus China Widerstand zu leisten und so soll nun am 7. August das sonst so stille Freiburg aus dem Corona-Schlaf gerissen und ordentlich wachgerüttelt werden, denn Pessimist und Deaf Aid zeigen gemeinsam mit dem ArTik Freiburg den Killerviren den Stinkefinger.

Die südbadische Thrash Metal-Institution Pessimist aus Weil am Rhein ist nach einigen Jahren Stille endlich wieder zurück auf Feindfahrt! Geschichtsunterricht klang selten besser als das, was Pessimist auf ihrem dritten Album Holdout anbieten und auf dem neuen Material wird auch der Fokus für die Show auf dem Hof des ArTik liegen. Musikalisch klingen Pessimist so frisch und energiegeladen wie nie zuvor und davon wird man sich am 7. August 2021 überzeugen können. Wer Thrash Metal mit Essenz liebt, der wird an Pessimist nicht vorbeikommen!

Doch damit nicht genug, denn mit im Gepäck werden Pessimist die Freiburger Death Metal-Urgesteine Deaf Aid haben. Die wiederum haben sich vor einigen Monaten schon mal per Livestream aus dem ArTik eingegroovt. Doch auch hier ist die Vorfreude groß, brandneues Material der aktuellen EP Precursors Of Extermination vor Livepublikum rauszuhauen ebenso wie in die Klassiker-Kiste zu greifen, um einen bunten Strauß morbider Melodien zu präsentieren in einem prächtigen Best Of-Programm. Let´s get ready to rumble!

Los geht es am 7. August 2021 um 19:30 Uhr in der Haslacher Str. 43 in Freiburg. Jedoch müsst ihr euch sputen, denn es gibt nur 100 Tickets (https://www.eventim-light.com/de/a/5c9b93761eb12100019af58a/e/60abc500a2027845db42b462).

