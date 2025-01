Ice War: neuer Track „Choice Is Ours“ vom kommenden Album „Feel The Steel“ veröffentlicht

Die Kanadier Ice War haben die zweite Single aus ihrem kommenden siebten Album Feel The Steel veröffentlicht, das am 24. Januar 2025 über Hooked On Metal Records erscheinen wird.

Seht euch den Videoclip zu Choice Is Ours hier an:

Auf Feel The Steel legen Ice War mit einigen klassischen Heavy-Metal-Hymnen zum Mitsingen noch einen Zahn zu.

Macht euch bereit für neun Tracks voller epischer Fistpumping-Tracks, die euch den Schädel einschlagen lassen, bis ihr tot seid, serviert von Jo Steel.

Die Trackliste zum kommenden Album Feel The Steel findet ihr im Time For Metal-Release-Kalender (hier):

