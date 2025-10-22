Dead Pioneers: haben neue Single „Freedom Means Something“ veröffentlicht

Die Dead Pioneers kehren mit einer neuen Single zurück, die vielleicht ihr wütendstes Werk bisher ist. Freedom Means Something wurde zur gleichen Zeit wie Po$t American aufgenommen, schaffte es aber damals nicht auf das Album. Obwohl es vor über einem Jahr geschrieben wurde, fängt es den politischen und sozialen Moment der Vereinigten Staaten sowie die Wut, Angst und den Groll ein, die mit politischen Veränderungen und empörenden Entscheidungen der aktuellen Regierung einhergehen.

Dead Pioneers, die indigene Punkrockband aus Denver, haben nie davor zurückgeschreckt, ihre Kunst als Mittel zu nutzen, um ihre Überzeugungen und ihren Zorn über die aktuelle politische Landschaft in Amerika auszudrücken. Über zwei Alben – ihr selbstbetiteltes Debütalbum im Jahr 2023 und Po$t American von Anfang dieses Jahres – hat die Band eine einzigartige Mischung aus Spoken Word, hypnotischem Post-Rock und Punk-Wurzeln kreiert, die schnell die Fantasie der Musikfans beflügelt hat, die nach etwas Neuem, Echtem und einer Band mit etwas zu sagen suchen.

„We will tar and feather you with your money and prepare you for your place in the annals of historical genocide. Amidst the nationalistic maniacs that destroy families and land, and legacy and truth and decency. Your end is near“, sagt Gregg im letzten Vers des neuen Songs.

„Es war eines von ein paar Stücken, die wir gemacht haben und die es damals nicht auf das Album geschafft haben“, sagt Frontmann Gregg Deal zum neuen Song. „Es war nicht eine Frage von gut oder nicht, sondern eher, unsere zweite Platte zu etwas zu machen, das Sinn ergibt. Wir freuen uns sehr, dieses Stück jetzt zu veröffentlichen. Ähnlich wie bei unserem zweiten Album haben wir für den Moment geschrieben und nicht erwartet, dass die Botschaft der Musik aktueller sein würde als das, was hier gerade passiert. Wir stehen zu unserer Botschaft, politisch, sozial und kulturell, in der Hoffnung auf Veränderung. Diese Aussagen sollen im Moment des Erkennens gemacht werden, dass es unter uns die Schwächsten gibt, die als Erste die Auswirkungen dessen spüren werden, was wir nur als unterdrückend bezeichnen können. Es ist unsere moralische Pflicht und Verpflichtung, das Leise laut auszusprechen, um das Medium der Musik zu nutzen, um eine andere Möglichkeit zu bieten, Ideen zu hören, die den politischen Maßnahmen entgegenstehen, die mit den Prinzipien der weißen Vorherrschaft, des Faschismus und der Nazi-Ideologie übereinstimmen und die grundlegenden Prinzipien der Freiheit untergraben. Wir hoffen, dass es jeder in Freedom Means Something sieht.“

Dead Pioneers werden im Februar und März 2026 ihre erste EU- und UK-Tour spielen. Dabei werden sie im März 2026 auch endlich für zahlreiche Shows nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz kommen. Alle für uns relevanten Tourdaten sind unten aufgeführt.

Dead Pioneers 2026 EU-Tour:

05.03.Wiesbaden, Schlachthof

06.03. Stuttgart, Juha West

07.03. Köln, Helios37

09.03. Zürich, Bogen F (CH)

11.03. Wien, Arena (AT)

12.03. München, Backstage

13.03. Berlin, Cassiopeia

14.03. Hamburg, Hafenklang

Dead Pioneers entstanden als dynamische Erweiterung der Performancekunst des Sängers Gregg Deal, die Musik nahtlos mit kritischem kulturellem Kommentar verbindet. Verankert in denselben Themen von Identität und Widerstand, die seine visuelle Arbeit prägen, dient der Sound der Band als kraftvolle Plattform, um die Komplexität der indigenen Erfahrung anzusprechen. Deal nutzt die rohe Energie von Punk- und alternativen Einflüssen, um vorherrschende Narrative herauszufordern, indem er Texte verwendet, die zum Nachdenken anregen und Emotionen hervorrufen. So wie seine Performancekunst die Vermächtnisse der Kolonialisierung und systemischen Marginalisierung konfrontiert, zieht Dead Pioneers – ergänzt durch Josh Rivera und Abe Brennan an den Gitarren, Bassist Lee Tesche (Algiers) und Schlagzeuger Shane Zweygardt – das Publikum in einen viszeralen Dialog über Überleben, Widerstandsfähigkeit und Rückeroberung der Stimme. Dieses musikalische Unterfangen verstärkt nicht nur seine künstlerische Vision, sondern schafft auch einen Raum für kollektiven Ausdruck und Solidarität, der die Zuhörer einlädt, über die Schnittstellen von Kultur, Geschichte und Identität im zeitgenössischen Kontext nachzudenken. Durch Dead Pioneers bekräftigt Deal weiterhin, dass Kunst in all ihren Formen ein kraftvolles Vehikel für Aktivismus und Veränderung sein kann. Die Band spielt derzeit Shows in den USA und arbeitet an neuem Material und wird später in diesem Jahr mit den Aufnahmen ihres dritten Albums beginnen.