Antrisch: veröffentlichen Single/Video „Hidalgo Infernal – Der Baskische Wolf“

Die Atmospheric-Black-Metal-Band Antrisch hat am 6. März ihre neue Single Hidalgo Infernal – Der Baskische Wolf vom kommenden Album Expedition III: Renitenzpfad Marañones veröffentlicht, das am 27.03.2026 erscheint

Seht euch das Video zu Hidalgo Infernal – Der Baskische Wolf hier an:

Antrisch vereinen verschiedene Black-Metal-Stile, angereichert mit Elementen aus Doom, Djent und Dark Ambient.

Textlich erkunden Antrisch die innere Welt – die ganze Bandbreite an Ausdrucksformen, die vom menschlichen Geist und Innenleben hervorgebracht werden – sowie die äußere Welt. Dabei werden die gewaltigen Landschaften und Naturgewalten, die auf früheren Reisen in die extremsten Gebiete der Welt erlebt wurden, eingehend behandelt. Dieses Projekt ist eine musikalische und textliche Expedition zu den Höhen der Welt und den Tiefen des Menschen.

Antrisch Tour-Termine

08.04.2026 Munich – Backstage [Halle] | Sold Out

11.04.2026 Vienna AT – Flex Café | Selling Fast

07.05.2026 Hamburg – Bahnhof Pauli | Low Tickets

08.05.2026 Berlin – Lido

09.05.2026 Leipzig – Hellraiser

14.05.2026 Wiesbaden – Kesselhaus | Low Tickets

15.05.2026 Karlsruhe – Die Stadtmitte | Low Tickets

16.05.2026 Essen – Turock | Sold Out

17.05.2026 Kassel – Goldgrube | Sold Out

