Antrisch: veröffentlichen Single/Video „Hidalgo Infernal – Der Baskische Wolf“

Die Atmospheric-Black-Metal-Band Antrisch hat am 6. März ihre neue Single Hidalgo Infernal – Der Baskische Wolf vom kommenden Album Expedition III: Renitenzpfad Marañones veröffentlicht, das am 27.03.2026 erscheint
Seht euch das Video zu Hidalgo Infernal – Der Baskische Wolf hier an:
Antrisch vereinen verschiedene Black-Metal-Stile, angereichert mit Elementen aus Doom, Djent und Dark Ambient.
Textlich erkunden Antrisch die innere Welt – die ganze Bandbreite an Ausdrucksformen, die vom menschlichen Geist und Innenleben hervorgebracht werden – sowie die äußere Welt. Dabei werden die gewaltigen Landschaften und Naturgewalten, die auf früheren Reisen in die extremsten Gebiete der Welt erlebt wurden, eingehend behandelt. Dieses Projekt ist eine musikalische und textliche Expedition zu den Höhen der Welt und den Tiefen des Menschen.
Antrisch Tour-Termine
08.04.2026 Munich – Backstage [Halle] | Sold Out
11.04.2026 Vienna AT – Flex Café | Selling Fast
07.05.2026 Hamburg – Bahnhof Pauli | Low Tickets
08.05.2026 Berlin – Lido
09.05.2026 Leipzig – Hellraiser
14.05.2026 Wiesbaden – Kesselhaus | Low Tickets
15.05.2026 Karlsruhe – Die Stadtmitte | Low Tickets
16.05.2026 Essen – Turock | Sold Out
17.05.2026 Kassel – Goldgrube | Sold Out
Antrisch online:
https://linktr.ee/Antrisch