Hell Over Hammaburg 2025: weitere Bands bestätigt

Es gibt neue Infos zum 11. Hell Over Hammaburg, das am 28. Februar und 1. März 2025 in der Hamburger Markthalle stattfindet

Neu im Billing:

Demon (UK)

Neun Jahre nach ihrem wunderbaren Auftritt beim vierten Hell Over Hammaburg kehrt die englische NWOBHM-Legende in die Hamburger Markthalle zurück und wird als Samstagsheadliner eine echte Best-Of-Show abliefern, mit dem Fokus auf die unantastbaren Klassiker der Achtziger! Es wird uns allen ein Fest sein, die unverwechselbare Charakterstimme von Frontmann Dave Hill wieder hören und bei Killersongs wie Night Of The Demon, The Plague und Don’t Break The Circle ausrasten zu können!

www.facebook.com/DemonBandOfficial

Solicitör (USA)

Die for Metal! Bleed for speed! So lautet die Devise der “Heavy Metal Speed Dealers from the Pacific North Waste”. Solicitör sind absolute Vollblut-Maniacs, die mit handwerklichem Können, mit enormen kompositorischen Fähigkeiten, mit der grandiosen Stimme von Powerfrau und Schwertschwingerin Amy Lee Carlsson und – yes! – mit einem neuen Album im Gepäck in Hamburg für rauschhafte Momente sorgen werden.

https://solicitor-speedmetal.bandcamp.com

Weitere Bands werden in Kürze bekanntgegeben.

Das bisherige Billing:

Demon (UK), Blasphemy (CAN), Tower (USA), Solicitör (USA), Kontact (CAN), Coltre (UK), Rană (D), Berlin 2.0 (D), Ch’Ahom (D)

Tickets hier:

Eventim

Van Records

Cudgel

Iron Bonehead

sowie Remedy Records Hamburg und Plattenkiste Hamburg