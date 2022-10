Heilung: haben ihre Europatournee gestartet

Das Ritual-Kollektiv Heilung hat am 26. Oktober im Forum Black Box in Kopenhagen (DK) seine ausgedehnte Europatournee gestartet.

Tickets gibt es hier zu kaufen: https://amplifiedhistorytour.com/

Heilung kommentieren die Tournee: „Es war wundervoll zu spüren, wie der Boden unter unseren Füßen auf den verschiedenen Festivalbühnen in Europa diesen Sommer wieder bebte, und die Freude zu erleben, dass ihr alle wieder in großer Runde zusammenkommen, singen und tanzen konntet. Es war wie ein bunter Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Wir sind nun bereit für den nächsten Schritt auf unserem Kontinent: Die Europa-Tournee. Wir möchten uns bei allen bedanken, die in den letzten zwei/drei Jahren hinter den Kulissen hart gearbeitet haben, um dies zu ermöglichen. Es war nicht einfach, sich zurechtzufinden, denn die Welt hat sich verändert. Auf dieser Tour bringen wir euch unser neuestes Studioalbum Drif. Drif bedeutet „Versammlung“, so wie wir uns wieder versammeln werden, um zu heilen, zu verbinden, zu erschaffen und gemeinsam größer zu werden.

Wir sind zutiefst geehrt, dass die fantastischen Künstler Eivør und Lili Refrain uns auf dieser Tournee begleiten werden, und wir freuen uns darauf, Zeit mit euch zu verbringen. Das wird wirklich eine einmalige Erfahrung sein. Wir sehen uns alle da draußen. Liebe Heilung„

Heilung EU-Tour

26 Oct 22 Copenhagen (DK) @ Forum Black Box

28 Oct 22 Stockholm (SE) @ Annexet

30 Oct 22 Helsinki (FI) @ Black Box **Low Tickets**

02 Nov 22 Krakow (PL) @ ICE Krakow Congress Center **Sold Out**

04 Nov 22 Prague (CZ) @ Forum Karlin **Low Tickets**

06 Nov 22 Halle (Saale) (DE) @ Händel-Halle

08 Nov 22 Zurich (CH) @ Halle 662

11 Nov 22 Brussels (BE) @ Cirque Royal **Sold Out**

13 Nov 22 Berlin (DE) @ Tempodrom **Sold Out**

16 Nov 22 Bochum (DE) @ Ruhrcongress **Low Tickets**

18 Nov 22 Paris (FR) @ L’Olympia **Sold Out**

02 Dec 22 Budapest (HU) @ Barba Negra

05 Dec 22 Ljubljana (SI) @ Hala Tivoli

07 Dec 22 Frankfurt (DE) @ Jahrhundert Halle

09 Dec 22 Milan (IT) @ Alcatraz

12 Dec 22 Lyon (FR) @ Transbordeur **New Date**

14 Dec 22 Stuttgart (DE) @ Liederhalle Hegelsaal

16 Dec 22 Vienna (AT) @ Gasometer

18 Dec 22 Munchen (DE) @ Zenith

Heilung EU/UK-Tour 2023

06 Jan 23 Tilburg (NL) @ 013 **New Date**

08 Jan 23 Rouen (FR) Le 106 **Sold Out**

10 Jan 23 Metz (FR) @ La Bam

12 Jan 23 Tilburg (NL) @ 013 **Sold Out**

14 Jan 23 London (UK) @ O2 Academy Brixton

17 Jan 23 Manchester (UK) @ Bridgewater Hall **Low Tickets**

19 Jan 23 Dublin (IE) @ National Stadium **Low Tickets**

22 Jan 23 Glasgow (UK) @ Barrowland

Heilung Pazific Dates 2023

02 Mar 23 Sydney (AU) @ Big Top, Luna Park

04 Mar 23 Melbourne (AU) @ Forum **Sold Out**

11 Mar 23 Bangkok (TH) @ Siam Pic-Ganesha Theatre **Sold Out**

Heilung spielen als Support für ihr brandneues Album Drif. Die Trackliste findet ihr in unserem Release-Kalender:

Heilung sind:

Kai Uwe Faust

Christopher Juul

Maria Franz

