Elegant Weapons: unterschreiben bei Nuclear Blast Records und kündigen Debütalbum „Horns For A Halo“ an

Den Lebensläufen der Bandmitglieder nach zu urteilen, werden die neu gegründeten Elegant Weapons heftig rocken – dazu gehören Sänger Ronnie Romero (Rainbow, MSG), Gitarrist Richie Faulkner (Judas Priest), Bassist Rex Brown (Pantera, Down) und Schlagzeuger Scott Travis (Judas Priest). Die Band wird im Frühjahr 2023 ihr Full-Length-Debüt Horns For A Halo veröffentlichen, das von Andy Sneap produziert und über Nuclear Blast Records herausgegeben wurde.

„Es ist aufregend, Teil eines Labels wie Nuclear Blast zu sein, das eine so reiche Geschichte und ein solches Maß an Respekt unter den Fans und der Musikindustrie hat“, sagt Faulkner. „Monte Conner (Nuclear Blast VP A&R) kennt Andy Sneap gut, und Andy hat Monte und das Label immer sehr geschätzt. Monte hat die Platte von den ersten Demos an geliebt. Es ist sehr wertvoll und wichtig für mich, dass das Label, bei dem ich unterschreibe, meine Musik versteht und sich mit ihr identifizieren kann. Diese Platte repräsentiert für mich mehr von meiner DNA als Gitarrist und Songwriter. Es ist schwer, bewegt sich aber ein wenig außerhalb des Bereichs „Heavy Metal“. Diese Wurzeln sind offensichtlich, aber ich wollte ein wenig in die Tiefe gehen und sehen, was sonst noch herauskommt, was nicht unbedingt ‚erwartet‘ wurde.“

Monte Conner: „Ich bin ein großer Fan aller beteiligten Musiker, besonders von Richie. Als eingefleischter Priest-Fan habe ich es genossen zu sehen, wie er der Band neues Leben einhaucht und zu ihrer unglaublichen Geschichte und ihrem Vermächtnis beiträgt. Was für ein erstaunlicher Spieler er ist. Die Leute konzentrieren sich immer auf die Leads, und natürlich ist Richie ein Meister auf diesem Gebiet, aber ich kann ihm den ganzen Tag lang zuhören, wie er Rhythmusgitarre spielt! Sein Rhythmusspiel ist einfach so geschmackvoll und magisch. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans dieses Album hören und entdecken, wie facettenreich er ist“. Laut dem Gitarristen findet sich auf Elegant Weapons seine „Traumbesetzung“.

„Ich wollte schon immer eine Platte mit Scott außerhalb von Priest machen. Wenn dann noch Rex Browns unverwechselbarer Ton und seine Attitüde hinzukommen, ist das etwas Besonderes. Diese Jungs als Rhythmusgruppe zu haben, ist der Traum eines jeden Gitarristen. Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen war Ronnie Romero. Ronnie gehört zu der neuen Sorte von Sängern, die man sofort als Klassiker bezeichnen kann, und er hat den Songs einen Charakter und einen Schwung verliehen, der sofort ikonisch ist und sie zu seinen eigenen macht.

Die Musik beschreibt Richie als eine Mischung aus Jimi Hendrix, Priest, Sabbath, Ozzy solo und Black Label Society – heavy, eingängig und mit Melodie. Irgendwie Old School und modern zugleich, wenn das einen Sinn ergibt, und eigentlich eine ganze Stufe tiefer gestimmt. „Der Marshall Plexi kann im Grunde genommen nur eines, aber man muss ihn auf elf drehen, damit er diesen verzerrten Sound hat. Er hat nicht viel Schnickschnack oder verschiedene Kanäle und Effekte. Er macht im Grunde nur eine Sache, und die macht er sehr gut. Aber auch hier erzeugt das Down-Tuning eher einen modernen Sound, und durch die Verwendung des klassischen Sounds des Marshall Plexi erhält man diese Gegenüberstellung, diesen Kontrast. Alles in allem gibt es eine Menge Gitarrensoli und die Songs sind etwas härter. Und obwohl es eine Menge Melodie gibt, wird es dich trotzdem durchschütteln.“

Zu den Songs erklärt Richie: „Ich und die Akustik kommen nicht wirklich miteinander aus, also gibt es nur einen sanften Song darauf, eine Art rauchiges, geisterhaftes New Orleans-Stück namens Ghost Of You mit verstimmtem Klavier aus den 1920er Jahren. Darin geht es um eine Erinnerung, den Geist einer verlorenen Liebe. Aber akustischer geht’s nicht mehr. Ich mag akustische Gitarren im Allgemeinen nicht besonders. Ich mag es eher schwer und voll, wirklich. Es gibt einen Song namens White Horse und Horns For A Halo, das ist wie Tony Iommi gekreuzt mit Alice In Chains. Es geht um die Art und Weise, wie wir die schlechten Dinge, die wir tun, rechtfertigen. Wenn wir am Tag des Jüngsten Gerichts auftauchen, werden die Engel unsere Hörner mit einem Heiligenschein verwechseln, wenn ihr wisst, was ich meine.“

Aber eigentlich geht es bei Elegant Weapons darum, das reiche Erbe des traditionellen Proto-Power-Metal fortzuführen, der von den Heavy-Metal-Titanen der 70er und 80er Jahre erfunden wurde, vor allem von Richies eigener Band Judas Priest. Und im Jahr 2023 werden die Fans endlich hören, wie diese vielversprechende neue Band klingt – mit der Veröffentlichung von Horns For A Halo.

