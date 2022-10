Joe Lynn Turner: veröffentlicht sein neues Studioalbum „Belly Of The Beast“, neues Video online

Joe Lynn Turner veröffentlichte Freitag das neue Studioalbum Belly Of The Beast auf seinem neuen Label Music Theories Recording / Mascot Label Group. Nun präsentiert er auch das offizielle Musikvideo zu Tortured Soul, das hier zu sehen ist:

Joe Lynn Turner verrät: „Heute ist ein sehr aufregender Tag für mich. Nach harter Arbeit und langer Wartezeit wird das neue Album Belly Of The Beast endlich veröffentlicht, zusammen mit der Hauptsingle und dem Video Tortured Soul. Der Song ist einer meiner Top-Faves. Es ist ein episch klingender Track und das Video hat Tiefe und eine starke Thematik, die mir am Herzen liegt.“

Er fährt fort: „Im Laufe unseres Lebens begegnen wir alle Problemen, Schwierigkeiten und Ereignissen, die unser Leben prägen und definieren. Diese Ereignisse können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unseren Charakter und unsere Persönlichkeit haben. Die Motivation für den Songtext wurde von einem befreundeten Kriegsveteranen inspiriert, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) leidet, wie sie allgemein bekannt ist. Damals konnte ich nicht ahnen, wie aktuell dieses Thema angesichts der aktuellen Konflikte und Probleme sein würde, die heute die ganze Welt bedrohen. Die Synchronizität, die das Universum für diese Komposition in dieser besonderen Zeit vorgesehen hat, ist erstaunlich, und sie erinnert mich daran, immer auf die Energie und Führung der Quelle zu vertrauen, die für immer ein Teil unseres Lebens ist.“

Er erklärt weiterhin: „Als das Videokonzept entwickelt wurde, erkannte ich die Wichtigkeit des Spektrums, das die lyrische Erzählung enthält. Ich meine damit, dass es nicht nur um PTBS geht, sondern um jeden, der mit emotionalen und psychologischen Problemen zu kämpfen hatte. Ganz gleich, wie, welcher Art oder wie schwerwiegend die Ereignisse waren, die geschehen sind. Es geht um jeden und jede, die mit geistigen und emotionalen Schäden zu kämpfen hat. Je mehr Angst und Hilflosigkeit jemand empfindet, desto wahrscheinlicher ist es, dass man tief traumatisiert ist. Es kann sogar sein, dass man sich genauso fühlt, wie zum Zeitpunkt des ursprünglichen Traumas, so als würde man das Ereignis noch einmal erleben. Der Verstand kann einen Prozess auslösen und Angst, Panik oder Aufregung hervorrufen. Gefühle der Loslösung, Verwirrung oder des Rückzugs, des Unwillens, mit anderen in Kontakt zu treten, sind ein häufiger Mechanismus zur Bewältigung des Problems.“

Zusammenfassend stellt er fest: „Das Individuum in dem Lied ist verloren, verängstigt und verzweifelt, kämpft mit einem Beinahe-Zusammenbruch und versucht nur, die grundlegenden Gefühle des Menschseins wiederzuerlangen. All das spiegelt sich in den Texten und Botschaften von Tortured Soul wider. Ich hoffe, der Song und das Video gefallen euch und ihr seid daran interessiert, das ganze Album zu hören, jetzt wo es erhältlich ist. Ich bin immer an euren Gedanken und Meinungen interessiert, also hinterlasst sie bitte im Kommentarbereich. Ich wünsche euch allen viel Glück und Segen!“

Das Musikvideo zu Tortured Soul wurde von Agata Nigrovskaya gedreht. Zuvor wurden zwei Songs veröffentlicht, beide mit Begleitvideos von Wayne Joyner. Um Black Sun zu sehen und zu hören, klickt man hier: https://youtu.be/FeXVt-VJaSM. Der erste Vorbote aus dem Album war der Titelsong Belly Of The Beast, der hier zu finden ist: https://lnk.to/RIwTQOpw. Das Coverbild ist ein Gemälde von Aliaksandr Akutsionak.

Die wildesten Zeiten verlangen nach den freiesten Stimmen. Nachdem er Millionen von Platten verkauft, vor unzähligen Fans gespielt und einige der einflussreichsten Rockbands der Geschichte angeführt hat, spricht der preisgekrönte Songwriter und Vokal-Dynamiker Joe Lynn Turner auf seinem elften Album und Mascot Label Group-Debüt Belly Of The Beast seine Meinung so laut wie möglich aus. Gemeinsam mit dem legendären Produzenten Peter Tägtgren [Hypocrisy, Pain, Lindemann] zaubert der aus New Jersey stammende Powerstar die Art von Heavy Metal, die einen nicht nur die Faust in die Luft strecken lässt, sondern auch zum Nachdenken bringt. Tägtgren produzierte nicht nur, sondern beteiligte sich auch am Songwriting.

In diesem neuen Kapitel seines Lebens hat Joe Lynn Turner auch eine wichtige persönliche Entscheidung getroffen. Nachdem bei ihm im Alter von drei Jahren Haarausfall diagnostiziert worden war, begann er mit 14 Jahren, eine Perücke zu tragen, da er mit „emotionalen und psychologischen Schäden durch grausames Mobbing in der Schule“ zu kämpfen hatte. So trug er das Haarteil während seiner gesamten Karriere, bis er letztendlich beschloss, darauf zu verzichten. „In gewisser Weise ist es ein Segen und ein Fluch“, gibt er zu. „Ich muss nichts beweisen, und ich kann eine Perücke tragen – oder auch nicht. Ich bin frei zu tun, was ich will. Ich bin ein erwachsener Mann, und ich werde ein älterer Mann. Viele Männer in dieser Branche treffen irgendwann die Entscheidung, weiterhin ‚Haare zu tragen‘ oder sich den Kopf zu rasieren, was heute sehr in Mode ist. Wie auch immer, es erfordert eine Menge persönlichen Mut. Die Arschlöcher in der Highschool, die mich verprügeln wollten, haben mich stärker gemacht und mir die nötige Motivation und Kraft gegeben, um über den Rest hinauszuwachsen. Wut und Schmerz sind ein großartiges Werkzeug. Richtig angewandt können sie dich zur besten Version deiner selbst machen. Anstatt wegzulaufen habe ich mich in der Öffentlichkeit versteckt“.

„Beim Rock’n’Roll geht es natürlich um Unterhaltung, aber ich hoffe, ihr hört auch die Botschaft“, sagt er zum Schluss. „Es scheint, als ob jeder seine Seele an die großen Konzerne verkauft hat. Sobald die Leute reich und beliebt sind, werden sie Teil des Establishments. Wo sind die Rebellen? Wer wird sagen: ‚Leckt uns doch! Wir lassen uns diesen Scheiß nicht gefallen?‘. Mit Belly Of The Beast will ich genau das!“

Das Album erscheint als CD, LP und digital

