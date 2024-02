Soen – Memorial

Soen haben im Herbst ihr siebtes Studioalbum herausgebracht. Gegründet wurde die internationale Rock- und Metal-Supergroup bereits 2004, ihr Debüt feierten sie acht Jahre später mit Cognitive. Seit dem dritten Langeisen Lykaia geht es für Soen Schlag auf Schlag, alle ein bis zwei Jahre präsentiert die Band ein neues Album. Das aktuelle Werk hört auf den Namen Memorial und soll heute passend zur kommenden Tour noch mal Thema bei uns sein. Über Silver Lining Music am 01.09.2023 veröffentlicht, schrauben die Künstler erneut an einem modernen Metal Sound, der durch progressive Elemente geprägt ist. Genre-Ketten gibt es dabei nicht, Heavy Metal Riffs, progressive Atmosphären und Post Metal versetzte Melodien ziehen sich durch die Platte. Gesanglich steht Joel Ekelöf im Fokus, viel läuft über den Sänger, der den Titeln einen ganz eigenen Spirit verleiht.

In einem guten Album mit zehn Songs, die auf eine Spielzeit von 43 Minuten kommen, findet sich der eine oder andere Höhepunkt wieder. Anpreisen muss man Violence, die mit Abstand stärkste Sequenz auf Memorial. Kann jedoch ein Silberling mit nur einem richtigen Hit überleben? Im Fall von Soen geht das schon klar, schließlich haben die anderen Kompositionen ein gutes Grundniveau und lassen die Produktion nicht verflachen. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz schaffte es Memorial in die Top 20 der Albumcharts. Treibende Augenblicke wie bei Fortress bringen die Köpfe zum Nicken. Mittendrin Joel Ekelöf, der mir persönlich richtig gut gefällt. Cody Ford an der Gitarre hat nicht nur alles im Griff, sondern sorgt immer wieder für Impulse. Auch nach fast sechs Monaten bleibt ein durch die Bank weg positives Gefühl, wenn schlicht und ergreifend die ganz klaren Höhepunkte Mangelware sind.

