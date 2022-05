Desertfest Berlin: gibt finales Line-Up und Day Splits bekannt

Nach zwei langen Jahren kommt Ende dieses Monats die Desertfest Berlin-Community endlich wieder zusammen. Um die Rückkehr bester Rock, Stoner, Doom, Sludge, Metal und Heavy Live Musik, sowie ihr 10-jähriges Festival-Jubiläum gebührend zu feiern, hat sich das Desertfest Berlin in diesem Jahr mit einem der stärksten Line-Ups selbst übertroffen!

Neben Headlinern wie Electric Wizard und Berlin‘s Psych Rock Helden Kadavar, werden 2022 hochkarätige Acts wie Witchcraft, Orange Goblin, Baroness, die Desert Legenden Brant Bjork und Nick Oliveri mit ihrem neuen Projekt Stöner, Yob, Truckfighters, Elder, My Sleeping Karma, Ufomammut oder 1000Mods sowie viele weitere renommierte als auch aufstrebende Szene Geheimtipps die Bühnen des Desertfest Berlin rocken! Nun hat das Underground Festival mit seinem ganz einzigartigen Charme und Vibe, mitten im Herzen Berlins, das finale Line-Up bekanntgegeben, neu hinzu kommen Vug, Love Machine, The Well und Velvet Two Stripes, welche das Knaller Line-Up perfekt abrunden.

Als besonderes Geschenk an ihre treue Desertfest Gemeinde, wird das Kultfestival in diesem Jahr nicht drei sondern ganze vier Tage stattfinden, vom 26. – 29.05. in der Arena Berlin. Alle 3-Tages-Ticketinhaber von 2020, erhalten automatisch Zugang zu allen vier Tagen des Desertfest Berlin, das 2020-Ticket gilt somit für das gesamte Festival im Jahr 2022! Da die meisten Tage – sowie restlos alle Wochenendpässe ausverkauft sind, solltet ihr besser schnell handeln, um zumindest noch ein Ticket für Donnerstag und/oder den Sonntag zu ergattern! Die wenigen noch verfügbaren Tickets sind auf www.desertfest.de erhältlich. Die Bands verteilen sich über die vier Tage wie folgt:

Desertfest Berlin online:

www.desertfest.de

www.facebook.com/DesertfestBerlin