Desertfest Berlin: verkündet endgültige Tagespläne für 2023

Der Mai rückt näher und Desertfest Berlin hat die finalen Tagespläne für die 2023er Ausgabe bekannt gegeben!

Das Desertfest Berlin wird vom 19. bis 21. Mai 2023 in der Columbiahalle und im Columbia Theater stattfinden, mit zusätzlichem Außenbereich und Bühne, Überraschungsacts, DJ-Specials, der beliebten Desertfest-Karaoke und vielem mehr. Die Tickets für die Warm-Up-Party im Cassiopeia am 18. Mai sind ausverkauft. Sichert euch schnell euren Wochenend- oder Tagespass für das Desertfest Berlin 2023 mit einem vielseitigen Line-Up von Bands wie Mantar, Uncle Acid & The Deadbeats, The Obsessed, King Buffalo, Crowbar, Dozer und vielen weiteren hochkarätigen Live-Acts, ab sofort: www.desertfest-tickets.de

