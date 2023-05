Khemmis: veröffentlichen limitierte Version von „Where The Cold Wind Blows“ und Visualizer „In The Pines“

Die Doom-Lords Khemmis aus Colorado haben überraschend eine limitierte 7″ mit dem Titel Where The Cold Wind Blows veröffentlicht. Sie erschien letzten Freitag über Nuclear Blast.

Holt sie euch hier: https://khemmis.bfan.link/where-the-cold-wind-blows

Die Band kommentierte am 28. April: „Überraschung! – Wir sind begeistert, heute Where The Cold Wind Blows zu veröffentlichen, eine limitierte 7″ mit zwei Tracks, die wir mit Dave Otero während der Deceiver-Sessions im Jahr 2021 aufgenommen haben. In The Pines ist unsere düstere Interpretation des klassischen amerikanischen Folksongs, während Sigil ein origineller Wutausbruch ist, der zuvor exklusiv in der Decibel Magazine Flexi Series erschienen ist. Das Cover und das Slipcase wurden beide von der einzigartigen Hokama Souza entworfen. Zusätzlich zu der limitierten physischen Veröffentlichung sind die Tracks ab sofort auf unserer Bandcamp-Seite sowie auf allen wichtigen Streaming-Plattformen erhältlich. Wie immer danken wir euch allen für eure Unterstützung und hoffen, euch auf unserer Headliner-Tour in Nordamerika zu sehen!“

Die Band hat einen Visualizer für In The Pines veröffentlicht. Hier könnt ihr ihn anschauen und anhören:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Khemmis – Deceiver Nordamerika MMXXIII Tour:

Special Guests: Conjurer und Wake

4/27 — Minneapolis, MN — Studio B at Skyway Theatre

4/28 — Chicago, IL — Reggies Rock Club

4/29 — Detroit, MI — The Sanctuary

4/30 — Cleveland, OH — The Foundry

5/2 — Toronto, ON — Lee’s Palace

5/3 — Montreal, QC — Bar Le Ritz

5/4 — Boston, MA — Brighton Music Hall

5/5 — Brooklyn, NY — The Monarch

5/6 — Philadelphia, PA — Underground Arts

5/7 — Washington, DC — Union Stage

5/9 — Atlanta, GA — The Masquerade

5/10 — Murfreesboro, TN — Hop Springs

5/11 — Dallas, TX — Granada at Sundown

5/12 — Houston, TX — White Oak Music Hall

5/13 — Austin, TX — Parish

5/15 — Phoenix, AZ — Nile Underground

5/16 — Los Angeles, CA — The Lodge Room

5/17 — Berkeley, CA — Cornerstone

5/19 — Seattle, WA — Substation

5/20 — Portland, OR — Mississippi Studios

5/21 — Vancouver, BC — Modified Ghost Fest*

5/26 — Milwaukee, WI — Milwaukee Metal Fest*

*Festival – ohne Conjurer oder Wake

Khemmis online:

https://khemmisdoom.com/

https://www.facebook.com/khemmisdoom

https://www.instagram.com/khemmisdoom/