Blackning: veröffentlichen Musikvideo zu „Never To Be Free“

Am 23. Juni werden die brasilianischen Thrasher Blackning ihr drittes Studioalbum Awakening Rage veröffentlichen, das erste Album in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Label Black Lion Records. Es gibt Wut, schnelle Riffs, langsame, klobige Grooves und die ganze Chemie, die die Band auf Tour durch Europa, Russland und Brasilien gelernt hat. Awakening Rage dreht sich um all die beunruhigenden Dinge, die uns auferlegt werden, um Politik, Lügen und die Kontrolle der Massen. All diese Wut wird durch wütende Vocals, wilde Riffs, massive Bässe und intensives Schlagzeugspiel kanalisiert.

Zur Unterstützung des neuen Albums haben Blackning brandneue Musik für den Track Never To Be Free veröffentlicht. Der Song wird von einem brandneuen Musikvideo begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Blackning über Never To Be Free:

„Dieser Song ist ein Thrash Metal-Statement, für alle Menschen, die der verdammten Tyrannei, in der wir leben, überdrüssig sind! Burn!!!“

Awakening Rage wurde von Marcos Cerutti gemischt und gemastert und das Coverartwork wurde von dem renommierten deutschen Künstler Björn Gosses von Killustrations entworfen. Das Album kann hier vorbestellt werden: https://snd.click/AwakeningRage

Awakening Rage – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Violate

2. Greed and Lies

3. Disfigured Trust

4. Lamb To The Slaughter

5. Never To Be Free

6. Insanity In Power

7. Lex Talionis

8. Vengeance Is Mine

9. Eye For An Eye

10. Unnamed Reality

11. Lies That Blind

Blackning sind:

Cleber Orsioli: Gesang & Gitarren

Zozi Silveira: Gitarren

Ricardo Brigas: Bass

Renan Pigmew: Schlagzeug

