Haken: kündigen „Haken Invasion 2022“ Europatour an

Haken kehren mit der Haken Invasion 2022 Tour zu ihren Liveshows zurück, die mit Spannung erwartet werden. Die Band freut sich, Termine für Europa bekannt zu geben, die am 4. Februar 2022 in Köln starten. Die Termine findet ihr unten.

Ray Hearne drückt hier die Aufregung der Gruppe aus: „Es ist eine große Erleichterung, nach so einem schwierigen Jahr für alle endlich eine Tour ankündigen zu können. Wir freuen uns unglaublich auf diese Tour, die die erste von vielen im Jahr 2022 sein wird, um unser aktuelles Album Virus zu feiern. Bring on the Haken Invasion!“

04 Feb – Cologne, DE – Essigfabrik

05 Feb – Nijmegen, NL – Doornroosje

06 Feb – Amsterdam, NL – Melkweg Max

07 Feb – Hamburg, DE – Markthalle

09 Feb – Berlin, DE – Columbia Theater

10 Feb – Prague, CZ – Futurum

11 Feb – Vienna, AT – Flex

12 Feb – Budapest, HU – A38

14 Feb – Zurich, CH – Mascotte

15 Feb – Roncade, IT – New Age

6 Feb – Milan, IT – Alcatraz

17 Feb – Lyon, FR – Transbordeur

18 Feb – Barcelona, ES – Salamandra

19 Feb – Madrid, ES – Shoko

21 Feb – Toulouse, FR – Connexion Live

22 Feb – Nantes, FR – Ferrailleur

23 Feb – Paris, FR – Alhambra

24 Feb – Manchester, UK – Academy 2

25 Feb – Glasgow, UK – Saint Luke’s

27 Feb – London, UK – O2 Shepherd’s Bush Empire

Hakens aktuelles Album Virus, das 2020 erschien, ist der Höhepunkt eines musikalischen Gedankenexperiments, das mit dem 2018er Album Vector begann. Ross Jennings erklärt: „Während Virus durchaus als eigenständiges Werk genossen werden kann, ist es thematisch und konzeptionell mit Vector verknüpft, daher ist es unsere Absicht, beide Alben eines Tages back-to-back für eine besondere Performance aufzuführen.“

