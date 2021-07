Mayhem: veröffentlichen Visualizer-Video zu „Everlasting Dying Flame“

Das Warten hat bald ein Ende! Die berüchtigtste Black-Metal-Band Mayhem steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer kommenden EP Atavistic Black Disorder / Kommando (erscheint am 9. Juli 2021), die die Einflüsse der Band auf die bestmögliche Art und Weise präsentiert!

Um die verbleibende Zeit zu überbrücken, veröffentlichen Mayhem ein Visualizer-Video zu ihrem Song Everlasting Dying Flame, das ihr euch hier ansehen könnt:

Die Bandmitglieder Attila Csihar (Gesang), Teloch (Gitarre) und Ghul (Gitarre) waren aktiv, um tiefe Einblicke in den Entstehungsprozess dieser EP sowie weitere interessante Fakten über Mayhem und ihre Herkunft zu geben.

Hier sind die Episoden:

An Everlasting Flame (Teil I): https://www.youtube.com/watch?v=Zei3-hGnkCE

An Everlasting Flame (Teil II): https://www.youtube.com/watch?v=GxaSnYUctiQ

An Everlasting Flame (Teil III): https://www.youtube.com/watch?v=27Rt9Utxhuc

The Past Is Alive (Black Metal Punk Heads): https://www.youtube.com/watch?v=HBFzQInr5PM

Kindred Rebel Spirits (Discharge): https://www.youtube.com/watch?v=hS_KZujSjIk

Weitere Episoden werden in den kommenden Wochen folgen!

Mehr zur kommenden EP Atavistic Black Disorder / Kommando: