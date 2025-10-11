Sinsaenum: veröffentlichen neue Single “Spiritual Lies” bei earMUSIC inklusive Lyric-Video

Die Metal-Supergroup Sinsaenum präsentiert mit Spiritual Lies eine weitere Single aus ihrem gefeierten Album In Devestation (VÖ: 08.08.2025).
Begleitet wird der Track von einem atmosphärisch düsteren, animierten Lyric Video, das die Stimmung des Songs visuell unterstreicht. Das animierte Lyric-Video zu Spiritual Lies hier ansehen.
Hier das Album In Devastation hören.
Mit Spiritual Lies legen Sinsaenum wieder ein Paradebeispiel für modernen Death Metal vor, mit aggressiven Riffs und donnernden Drums. Wenige Wochen vor dem Start ihrer lang erwarteten Europa-Tour im Oktober 2025, steigern Sinsaenum mit dieser Veröffentlichung die Vorfreude auf ihre ersten Live-Auftritte seit sieben Jahren, mit Shows in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal.
Tourdaten im Oktober:
09.10 – FR, Colmar @ Le Grillen
10.10- FR, Charleville-Mézières @ CSC André Dhotel
11.10 – FR, Romans-sur-Isère @ La Cordo
13.10 – UK, Portsmouth @ KOLA
14.10 – UK, Norwich @ Waterfront Studios
15.10 – UK, Carlisle @ Brickyard
16.10 – UK, Grimsby @ Yardbirds
17.10 – UK, London @ Underworld
19.10 – FR, Lille @ Tyrant Fest
20.10 – FR, La Rochelle @ Crossroads
22.10- ES, Bilbao @ Estudios Groove
23.10 – ES, Murcia @ Garage Beat Club
24.10 – ES, Madrid @ Revi Live
25.10 – PT, Lisbon @ RCA club
Das Album In Devastation wird von der internationalen Fachpresse gelobt:
„Eines der bemerkenswertesten Death-Metal-Alben der letzten Jahre“
– Metal Hammer UK
“Der derzeit stärkste Vertreter für modern Death-, Black- und Dark Metal”
– Rock Hard DE
Das Album ist nicht nur ein musikalischer Neustart, sondern auch eine Hommage an den verstorbenen Schlagzeuger Joey Jordison, sowie den Vater des Frontmanns Frédéric Leclercq (ex-DragonForce), deren Einflüsse in vielen Momenten des Albums spürbar bleiben. Eine Band, geboren aus Trauer, aber getrieben von unerschütterlicher Entschlossenheit. In Devastation ist seit dem 08. August 2025 auf allen digitalen Plattformen sowie als CD Digipak und 1LP Gatefold (schwarz) überall erhältlich.