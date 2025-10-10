Harkon: veröffentlichen die zweite Single „The Errorist“ des Debütabum „Love And Vore“

Harkon aus Nordrhein-Westfalen liefern seit ihrer Gründung anspruchsvollen, melodischen und gleichzeitig druckvollen Heavy Metal. Nach Watch The World Go By präsentiert die Band nun am 10.10.2025 die zweite Single The Errorist.

Nach ihrer EP Ruins Of Gold (2019) erscheint am 31.10.2025 endlich das lang erwartete Debütalbum Love And Vore über Doc Gator Records – ein wuchtiges Werk zwischen Eingängigkeit und Progressivität, getragen von starken Hooks, hymnischen Refrains und tiefgründigen Texten.

Für den ebenso druckvollen wie transparenten und damit insgesamt wunderbar organischen Gesamtsound ihrer Songs haben sich HARKON erneut auf ein eingespieltes Produzenten-Duo verlassen: Cornelius Rambadt (Disbelief, Bonded, Sodom, The Very End) sorgte für Recording und Mix, während Dennis Koehne (Lacuna Coil, Caliban, Orden Ogan) das Mastering übernahm.

Das Ergebnis ist ein organischer, druckvoller und dennoch moderner Sound, der die Essenz von Progressive und Melodic Heavy Metal perfekt einfängt.

Line-Up:

Björn Gooßes – Gesang

Volker Rummel – Gitarre

Marcel Willnat – Bass

Lars Zehner – Schlagzeug