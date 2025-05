Turnstile: veröffentlichen Musikvideo zu „Look Out For Me“

Turnstile haben Look Out For Me veröffentlicht, einen neuen Song von ihrem sehnlichst erwarteten Album Never Enough, das am 6. Juni erscheinen wird. Das von den Bandmitgliedern Brandon Yates und Pat McCrory gedrehte Musikvideo dazu ist hier zu sehen:

Das Video zu Look Out For Me ist auch Teil von Turnstile: Never Enough – einem 14-Song-Visual-Album, das parallel zur kommenden LP erscheinen wird. Der von Yates und McCrory gedrehte Film wird seine Premiere am 5. Juni beim Tribeca Festival in New York feiern. Hier geht’s zum offiziellen Trailer und weiteren Infos zum Festival: https://www.tribecafilm.com/films/turnstile-never-enough-2025

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: