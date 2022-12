Turnstile: exklusive Deutschland-Show in Berlin

Vom Moment ihrer Gründung vor über einem Jahrzehnt an haben Turnstile nie aufgehört, sich vorwärtszubewegen – und sie werden verdammt noch mal nicht zurückblicken. Die Band aus Baltimore, bestehend aus Sänger Brendan Yates, dem Gitarristen Pat McCrory, dem Bassisten Franz Lyons und dem Schlagzeuger Daniel Fang, hob sich mit ihrer ansteckenden, aggressiven Punk-Fusion sofort von der Masse ab.

Nach ihren restlos ausverkauften Shows im Februar gaben Turnstile jetzt bekannt, im Frühsommer nach Deutschland zurückzukommen. Im Anschluss an ihre Auftritte bei Rock Am Ring und Rock Im Park spielen sie am 7. Juni 2023 eine exklusive Headline-Show in der Verti Music Hall in Berlin.

Die einzige Konstante im Turnstile-Universum, abgesehen von der Liebe, ist der Fortschritt. Wenn der Vorgänger Time & Space den Sound von Turnstile geprägt hat, neue Wege für Hardcore beschritten und stilistische Grenzen erweitert hat, dann hat das aktuelle Album Glow On diese utopische Vision vollständig verwirklicht – 15 Tracks ohne Grenzen, nur reichlich Fantasie, Herz und Grooves aus allen Ecken des musikalischen Spektrums. Aber Hardcore bleibt das Herzstück von Turnstiles Sound.

Turnstile live:

Mi. 07.06.2023 – Berlin – Verti Music Hall

Eventim Presale: Mi., 07.12.2022, 10:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkauf: Fr., 09.12.2022, 10:00 Uhr

