Dargor: veröffentlichen das neue Album „Ascend To Infinity“

Die in Krosno ansässige Melodic Black Metal-Horde Dargor hat nach dem erfolgreichen Descent Into Chaos (2020) das neue Album Ascend To Infinity veröffentlicht. Das Album ist als Streaming und digitaler Download erhältlich, während die Digipak-Version vorbestellt werden kann über Meuse Music Records mit Lieferung Anfang 2023.

Seht euch das vollständige Albumvideo auf dem YouTube-Kanal der Band an!

Ascend To Infinity enthält acht neue Tracks mit über einer halben Stunde Spielzeit. Der Sound der Band ist in diesem neuen Werk atmosphärischer und ätherischer geworden, dank der Leistung des Keyboarders Dawid Warchoł, der jetzt ein festes Mitglied des Line-Ups ist. Eine neue Dynamik erhielten die Songs durch den Einsatz von Doppelgesang, wobei Michał Kustra hohe Screams vortrug, während Damian Muszyński für tiefe Growls verantwortlich ist. Das Album handelt hauptsächlich von Gefühlen wie Traurigkeit und Aggression, während sich eine düstere Atmosphäre mit Energie und Härte vermischt. Alle Songs enthalten bestimmte Melodien und Riffs, die Sie sich leicht merken können.

Alle Musik und Texte von Dargor. Das Album wurde im Regnat Audio Studio und im Kancho Records Studio aufgenommen. Mischung und Mastering von Adrian Jarosz. Artwork und Bandlogo von Michał ‚Xaay‘ Loranc.

Ascend To Infinity ist sicherlich ein großer Schritt nach vorne für die polnische Band, die sich jetzt ihres vollen Potenzials bewusst ist. Wenn du ein Fan von Bands wie Dimmu Borgir, Vesania, Naglfar, Summoning, Ajattara, Moonspell, Amorphis, Dissection und Catamenia bist, darfst du dieses Album nicht verpassen.

Bestell dir dein Digipak auf der Bandcamp-Seite von Meuse Music Records vor: https://meusemusicrecords.bandcamp.com/album/dargor-ascend-to-infinity-mmr031

Ascend To Infinity Tracklist:

1. Locust

2. Waste What Was Given

3. Before We Die

4. Inner Distant Universes

5. Morals Redefined

6. Destruction

7. Towards The Ascension

8. Afterlife

Line-Up:

Michał Kustra – Gesang, Lead-Gitarre

Damian Muszyński – Bass, Gesang

Michał Socha – Rhythmusgitarre

Dawid Warchoł – Klaviatur

Maciej Socha – Schlagzeug

