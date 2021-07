Turnstile: kündigen neues Album „Glow On“ an

Turnstile haben Details zu ihrem neuen Album Glow On bekannt gegeben, das am 27. August auf Roadrunner Records erscheint und ab heute vorbestellt werden kann. Darüber hinaus hat die Band mit Alien Love Call (Feat. Blood Orange) einen neuen Song veröffentlicht, der ab heute auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Das dazugehörige Musikvideo ist ein Zusammenschnitt aus den unzähligen Live-Perfomances der Band – eigens gefilmt und geschnitten von den beiden Bandmitgliedern Brendan Yates und Pat McCrory.

Aufgenommen mit Produzent Mike Elizondo und co-produziert von Yates, ist Glow On das Nachfolgeralbum von Time & Space aus dem Jahr 2018, mit dem die Band aus Baltimore neue Wege im Hardcore beschritt, stilistische Grenzen erweiterte und neue Möglichkeiten auslotete.

Mit ihrem neuen Album Glow On hat die Band ihre Idee „grenzenloser“ Musik noch weiter ausgefeilt. Glow On, das sind 15 Tracks, die allen Genre-Grenzen trotzen, sich stattdessen aus allen Ecken des musikalischen Spektrums bedienen und dabei geradezu übersprudeln vor Fantasie, Herzblut und mitreißenden Grooves. Das Album enthält die Singles Holiday, Mystery, No Surprise sowie T.L.C. (Turnstile Love Connection) von Turnstiles aktueller EP Turnstile Love Connection und dem dazugehörigen Kurzfilm. Für die Tracks Alien Love Call und Lonely Dezires konnte die Band keinen geringen als Blood Orange als Featuring Artist gewinnen, der außerdem auf dem Song Endless als Gastsänger zu hören ist.

„Turnstile haben die Fähigkeit, selbst den popaffinsten Hörer mit ihren spektakulären Hooks zu ködern“ , schrieb das US-amerikanische Magazin NPR über die Single Holiday, während das New Yorker Magazin The Fader den Track zu einem der 20 Best Rock Songs Right Now kürte und Pitchfork ihn prompt in ihre wöchentliche Pitchfork Selects Playlist aufnahm. Auch der Rolling Stone geizte nicht mit Lob und feierte den Album-Opener Mystery für sein „knallhartes Trommelfeuer aus dampfenden Power-Akkorden, stadiongroßen Rock-Drums und glühenden Gitarrensoli“. Und beim Magazin Stereogum war zu lesen: „Wenn man schon groß rauskommen will, dann kann man auch gigantisch rauskommen, und mit Mystery klingen Turnstile so, als wären sie dabei, riesig zu werden.“

Stets mehr Appell als Anspruch, mehr Befreiung denn Beschränkung, reichten uns Turnstile 2018 mit Time & Space ihre Hand. Aufgenommen mit Produzent Will Yip, markierte Time & Space das Debüt von Turnstile bei Roadrunner Records und zeigte eine Band, die selbst die größten Auswüchse des Hardcore mit unglaublichem Herzblut erkundete. Das Album erntete „Best of 2018“-Ehrungen von The New Yorker, The New York Times, Rolling Stone, NPR, Billboard und weiteren, GQ zählte Time & Space zu einem der The Best Albums That Shaped the 2010s.

Um uns daran zu erinnern, dass jede Musik letztlich Tanzmusik ist, schlossen sich Turnstile 2020 mit dem australischen Producer Mall Grab zusammen und veröffentlichten mit ihm gemeinsam die EP Share A View, auf der sie mit Generator, Real Thing und I Don’t Wanna Be Blind drei Tracks von Time & Space neu interpretierten.

Turnstile, die sich zusammensetzen aus Brendan Yates (Gesang), Franz Lyons (Bass/Gesang), Brady Ebert (Gitarre), Pat McCrory (Gitarren) und Daniel Fang (Drums), machen Hardcore-Punk – jung im Kopf, von jugendlichem Elan angetrieben und darauf aus, klangliche und ideologische Grenzen einzureißen.

Glow On Tracklist:

1. Mystery

2. Blackout

3. Don’t Play

4. Underwater Boi

5. Holiday

6. Humanoid / Shake It Up

7. Endless

8. Fly Again

9. Alien Love Call (Feat. Blood Orange)

10. Wild Wrld

11. Dance-Off

12. New Heart Design

13. T.L.C. (Turnstile Love Connection)

14. No Surprise

15. Lonely Dezires (Feat. Blood Orange)

