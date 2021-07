Within Temptation: veröffentlichen heute das Video ihrer brandneuen Single ‚Shed My Skin‘

Heavy! Das ist wohl das erste Wort, das einem in den Sinn kommt, wenn man den brandneuen Song Shed My Skin von Within Temptation hört. „Shed My Skin dreht sich um den Umgang mit den unvermeidlichen Veränderungen im Leben. Es geht darum, der Mensch zu werden, der wir sein sollen, auch wenn das bedeutet, Menschen zu verlieren, die wir lieben, von denen wir uns aber entfernt haben. Echtes Wachstum beginnt dort, wo die Komfortzone endet und genau darum geht es in dem Song: Wenn wir uns nicht verändern, wachsen wir nicht. Wenn wir nicht wachsen, leben wir nicht wirklich“, sagt Sängerin Sharon.

Für diesen Song hat sich die Band mit der deutschen Metalcore-Band Annisokay zusammengetan. Shed My Skin lebt von Sharons melodischen Gesangslinien und mit den Annisokay-Frontmännern Rudi und Christoph, die eine weitere Schicht von mächtigen Vocals hinzufügen, ist der Song zu einer absolut bombastischen Metal-Hymne geworden. Christoph Wieczorek (Annisokay): „Within Temptation ist eine Band, die wir lieben und schon seit vielen, vielen Jahren hören. Wir waren total verblüfft, als sie uns ansprachen und fragten, ob wir auf ihrer nächsten Single mitwirken wollen – einfach weil sie unsere Musik auch lieben! Wir sind mehr als stolz darauf, ein Teil dieses Hammer-Songs zu sein und hoffen wirklich, dass die Leute da draußen ihn so sehr lieben, wie wir es tun.“

Within Temptation – Shed My Skin (featuring Annisokay) kann man auf allen wichtigen Streaming-Plattformen hören:

Sharon: „Wir mögen es, unseren Horizont zu erweitern und ständig neue Musik und Bands zu finden, die uns inspirieren. Annisokay bringt einen super frischen Sound auf den Tisch, den wir absolut lieben. Wir sind super glücklich, dass diese talentierten Jungs sich mit uns für unsere neue Single zusammentun wollten!“

Shed My Skin ist die dritte Single in der Reihe der unabhängigen Veröffentlichungen von Within Temptation, die auf ein Album hinführen. Nachdem die Worlds Collide Tour 2021 auf 2022 verschoben wurde, bleibt die Band weiterhin produktiv, indem sie sich auf das Schreiben konzentriert, und hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Jahr weitere Songs zu veröffentlichen.

Das Musikvideo wird heute, einen Tag vor der Online-Show der Band The Aftermath – A Show In A Virtual Reality veröffentlicht, die am 15. und 16. Juli stattfindet.

The Aftermath ist eine Online-Show, die mit modernster Technologie der Band eine Performance ermöglicht, die nicht von dieser Welt ist – buchstäblich. Die Show wird in vier verschiedenen Welten stattfinden, in denen die Band und das Publikum Zeuge der Nachwehen der Zerstörung der Menschheit sind. Das Musikvideo zu Shed My Skin (feat. Annisokay) gibt einen Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete Online-Show, die ein audiovisuelles Spektakel mit Gastsängern aus der ganzen Welt sein wird, die sich der Band für Duette in den eindrucksvollen Kulissen anschließen.

Tickets für The Aftermath bekommt man HIER.

