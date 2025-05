Radio Bob!: hat den Award 2025 an Motörhead verliehen

Gitarrenriffs für die Ewigkeit: Motörhead sind mit dem Radio Bob! Award 2025 ausgezeichnet worden. Mit donnernden Bässen und unvergesslichen Rockhymnen haben Motörhead Musikgeschichte geschrieben – nun ist die legendäre Band mit dem Radio Bob! Award 2025 geehrt worden. Die feierliche Übergabe hat am 20. Mai in den Radio Bob! Studios in Kassel stattgefunden – im Kreis von Branchenvertretenden, Wegbegleitenden und Rockfans.

Kassel ist zum Epizentrum des Rock geworden: Am 20. Mai 2025 hat Radio Bob! zum vierten Mal den Radio Bob! Award verliehen – in diesem Jahr an Motörhead. Mit 50 Jahren Bandgeschichte, ikonischen Alben wie Ace Of Spades und der einzigartigen Stimme und Attitüde von Lemmy Kilmister haben Motörhead das Genre geprägt wie kaum eine andere Band. Der Award hat die immense Bedeutung und den bleibenden Einfluss der Band auf die Rock- und Metalszene gewürdigt.

Lemmy Kilmister hat den Preis posthum erhalten – sein Award ist nach der offiziellen Übergabe von Holger Hübner, Gründer des Wacken Open Air, mit zum Holy Ground nach Wacken genommen worden, wo seine Asche seit 2021 einen besonderen Platz hat. Ein symbolischer Akt für einen Künstler, dessen Vermächtnis größer ist als jede Bühne.

Auch die langjährigen Weggefährten des Motörhead-Sounds, Mikkey Dee und Phil Campbell, sind mit dem Radio Bob! Award ausgezeichnet worden. Ihre energiegeladenen Drums und unverwechselbaren Gitarrenriffs haben das Fundament für unzählige Rockhymnen gelegt und Motörhead zu dem gemacht, was die Band bis heute ist: eine Legende. Gemeinsam mit Lemmy haben sie sinnbildlich für die ungebändigte Power und das kompromisslose Lebensgefühl gestanden, das Motörhead weltweit verkörpert. „Motörhead was more than a band, it was a family! […] remember: keep the faith, live loud, live proud, live Radio Bob! and live Motörhead“, appellierte Phil Campbell. Bandkollege Mikkey Dee fügte hinzu: „I know Lemmy would have been super stoked and we really enjoy keeping the Motörhead Legend alive, keeping the spirit, I mean it’s kinda going on forever, Motörhead forever.“

Nach Doro (2022), Klaus Meine von den Scorpions (2023) und den Donots (2024) haben sich Motörhead nun in eine Galerie von wahren Rockheld:innen eingereiht. Die Preisverleihung in den Radio Bob! Studios in Kassel ist ein exklusiver Abend gewesen, an dem sich viele prominente Persönlichkeiten aus der Musik- und Medienbranche versammelt haben, um gemeinsam der Band zu huldigen. Neben der Award-Übergabe haben die Gäste persönliche Geschichten geteilt, emotionale Momente erlebt und jede Menge Rockspirit genossen.

„Motörhead stehen für alles, was Rockmusik ausmacht – Ehrlichkeit, Energie, Lautstärke und kompromisslose Leidenschaft. Mit dem Radio Bob! Award 2025 haben wir uns vor dieser unsterblichen Band verneigt. Unser Dank gilt allen, die das Erbe von Lemmy und Motörhead weitertragen. Und natürlich danken wir unserer großartigen Community – ihr lebt den Rock’n’Roll genauso wie wir!“ – Jan-Henrik Schmelter und Martin Hülsmann, Geschäftsführer Radio Bob!.