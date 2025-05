Paleface Swiss und Stray From The Path: live im Rahmen der “EMP Backstage Club”-Konzertreihe in Lübeck

EMP kommt rum! Nach dem überaus gelungenen Auftakt zu einer eigens für die Mitglieder des EMP Backstage Club (BSC) initiierten Konzertreihe mit HeavySaurus in Augsburg und dem von Fans gefeierten zweiten Stopp in Bochum, wo die Rapcore-Experten von The Butcher Sisters das Matrix zum Beben brachten, geht die Reise nun zum dritten BSC-Konzert in den hohen Norden.

Dort treten am 21. Juni 2025 im Riders Café Lübeck mit den Schweizer Gipfelstürmern Paleface Swiss keine EMP-Fremden zum Gastspiel an. Schon direkt zum Jahresbeginn stellte das noch recht junge Senkrechtstarterquartett sein neues Album Cursed vor und machte dabei mit seinen Autogrammstunden gleich drei EMP-Stores in drei Tagen unsicher – zur großen Freude der zahlreich erschienenen Fans, die zwischen Merch und original Schweizer Käsehäppchen ihre Shootingstars treffen, Fotos machen, Autogramme abstauben und sogar einen Abend für zwei auf einem der damals anstehenden Tourkonzerte gewinnen konnten.

Damit Paleface Swiss in der Nacht der Sommersonnenwende nicht im Alleingang den längsten Tag des Jahres mit ihren saftigen Beatdowns verabschieden müssen, hat EMP ihnen einen starken Support-Act zur Seite gestellt: Die New-Yorker Stray From The Path werden sich die Ehre geben. Mit ihrer Mischung aus Hardcore-Punk, Metalcore und leichten Rap-Einflüssen sowie saftigen Ansagen gegen Kapitalismus, Rassismus und soziale Ungleichheit machen Stray From The Path keinen Hehl daraus, das Erbe ihrer Metropole – den NYC-Hardcore – voll anzunehmen und es im besten Sinne weiterzutragen.

Der mehrfach durch die Deutschen Bonus Awards ausgezeichnete EMP Backstage Club mit seinen 300.000 Mitgliedern hat also nun vergleichsweise still eine weitere Leistung für seine Mitglieder eingeführt: eine kostenlose Konzertreihe mit angesagten Metalbands, die mehrmals im Jahr Station in verschiedenen deutschen Städten macht. Diese gesellt sich zu Komfortfunktionen wie dem kostenlosen Versand, den exklusiven Gewinnspielen, Gratisartikeln oder etwa dem Zugang zu den BSC-Areas auf Festivals. Die hohe Mitgliederzahl bedeutet aber auch für alle Interessierten, dass sie nicht allzu lange damit zögern sollten, sich ein Ticket zu sichern.