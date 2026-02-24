Nuclear Warfare: veröffentlichen „Nuclear War“ vom kommenden Album

Am 19. März erscheint mit All Hail To The Liberator das neue Album der deutschen Thrash-Metal-Szene-Institution Nuclear Warfare! Ab sofort gibt es mit dem Album-Opener Nuclear War die erste Kostprobe des neuen Nackenbrechers als Video auf YouTube und als digitale Single auf allen gängigen Plattformen. Freunde des klassischen deutschen Thrash Metals der 80er gemischt mit Bay-Area-Einflüssen sollten auf jeden Fall ein Ohr riskieren! Die komplette Tracklist des Albums findet ihr anbei. Ab dem 18.04. ist das Trio zudem unter dem Motto „United in Thrash“ auf Europatour, welche durch Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Österreich, Schweiz und Deutschland führt. Watch out!
All Hail To The Liberator Tracklist:
1. Nuclear War
2. Rough Day
3. United By Thrash
4. Power Of War
5. With Sword And Cross
6. The Stricker
7. Trouble In The World
8. What I Really Can
9. All Hail To The Liberator
Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:
Nuclear Warfare: „All Hail To The Liberator“ erscheint am 19.03.2026