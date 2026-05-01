Nuclear Warfare: „United in Thrash“-Video und European-Tourdates

Vor knapp einem Monat erschien mit All Hail To The Liberator das neue Album der deutschen Thrash Metaller von Nuclear Warfare! Mit United By Thrash veröffentlichen die Burschen nun einen Track vom Album, garniert mit Live- und Tourimpressionen als Videoclip auf YouTube. Passend dazu startet am 7. Mai die United by Thrash European Tour mit rund 20 Dates in Portugal, Spanien, Niederlande, Frankreich und Deutschland und der Schweiz.
United By Thrash European Tour 2026 – Spring Campaign
07/05/26 – Bafo De Baco – Loullé
08/05/26 – X Trem Bar – Castelo Branco
09/05/26 – Neverlate – Covilhã
10/05/26 – Fundicion Nautilus – Vigo
12/05/26 – El Pueblo Café Cultural – Ourense
13/05/26 – Buril – Sarria
14/05/26 – Los Bancos De Atrás – Unquera
15/05/26 – Cs La Casa – Valladolid
16/05/26 – F.E.T.O Fest – Vic
17/05/26 – Sala Creedence – Zaragoza
19/05/26 – Salem Bar – Bordeaux
20/05/26 – Pub Epap – Lleida
21/05/26 – Kjbi – Montpellier
22/05/26 – Emma 23 – Heilbronn
23/05/26 – The Cave – Amsterdam
24/05/26 – Vort N Vis – Ieper
19/06/26 – Ned Club – Montreux
20/06/26 – Tbc
21/06/26 – KV – Nürnberg
22/06/26 – Live Club – Bamberg