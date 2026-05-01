Bush: veröffentlichen eine atmosphärische neue Version eines ihrer ikonischsten Songs

Zum 30-jährigen Jubiläum kehren Bush zu einem ihrer prägendsten Songs zurück und veröffentlichen Swallowed (30th Anniversary Tour Version). Nach dem Erfolg ihres aktuellen Albums I Beat Loneliness, welches international gefeiert wurde und der Band erneut Platz 1 der US Rock Radio Charts bescherte, erscheint diese Neuinterpretation pünktlich zum Auftakt ihrer Welttournee samt zahlriechen Terminen in Deutschland.

Swallowed stammt ursprünglich von ihrem 1996 erschienenen Album Razorblade Suitcase und zählt bis heute zu den emotionalsten und eindringlichsten Songs der Band. Statt großer Überarbeitung setzt die Band hier auf eine reduzierte, offene Atmosphäre, die dem Song mehr Raum und Nähe gibt. So wirkt Swallowed (30th Anniversary Tour Version) vertraut und doch neu zugleich. Kein Bruch mit dem Original, sondern eine reife, ruhige Neubetrachtung, getragen von drei Jahrzehnten Bandgeschichte und einer Intensität, die geblieben ist.

Bush, die legendäre Band aus London, die mit ihrem bahnbrechenden Debüt Sixteen Stone (1994) den Rocksound der 90er prägte, ist bis heute eine prägende Größe in der Musikwelt. Mit über 24 Millionen verkauften Tonträgern, 1,1 Milliarden Streams und zahlreichen Nr. 1-Singles sind Gavin Rossdale (Gesang, Gitarre), Chris Traynor (Gitarre), Corey Britz (Bass) und Nik Hughes (Schlagzeug) nach wie vor eine treibende Kraft des Genres. Nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Studioalbums I Beat Loneliness im Jahr 2025 und einer umfangreichen Tour in diesem Jahr zeigen Bush keinerlei Anzeichen, kürzerzutreten.

Tourdates:

05.06. – Nürburg (Rock Am Ring)

07.06. – Nürnberg (Rock Im Park)

06.06. – Frankfurt (Batschkapp)

09.06. – Berlin (Huxley’s Neue Welt)

10.06. – Köln (Carlswerk Victoria)

11.06. – Hamburg (Große Freiheit 36)