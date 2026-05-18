Ruthless: veröffentlichen ihre neue, zweite Single samt Lyric Video zu „Berserker“

Seit den frühen 1980er-Jahren sind Ruthless unter der Leitung von Sänger und Sprachrohr Sammy DeJohn ihrem traditionellen Metal-Stil treu geblieben, angefangen bei der ersten Kult-EP Metal Without Mercy (1984) und dem Debütalbum-Klassiker Discipline Of Steel (1986) bis hin zu den späteren Alben They Rise (2015) und Evil Within (2019). Ihr letztes Album The Fallen erschien im Januar 2024 auf ihrem neuen Label Fireflash Records (u. a. Wolf, Holy Moses, Mezzrow), gefolgt von einer Europatournee als Vorband ihrer Metalbrüder Jag Panzer, was ihren Ruf als großartige Live-Band festigte.

Das kommende neue Album von Ruthless, Curse Of The Beast, erscheint am 17. Juli.

Nun veröffentlichten Ruthless ihre neue, zweite Single sowie ein Lyric-Video zum Titel Berserker.

Sammy DeJohn fügt hinzu: „Ein Berserker war ein Wikinger-Krieger, der sich auf den Kampf vorbereitete, indem er sich in einen tranceähnlichen Zustand versetzte. Manche sagen, sie nahmen halluzinogene Substanzen wie Pilze zu sich und zogen dann in die Schlacht, bereit, ihre Feinde in Stücke zu reißen, ohne Schmerz zu empfinden, bereit zu sterben und nach Walhall zu gehen“.

Das neue Album Curse Of The Beast kann ab sofort vorbestellt werden. Es erscheint als CD im Jewelcase sowie auf bestialisch-rotem Vinyl, limitiert auf 500 Exemplare. Schaut euch auch unsere exklusiven Bundles mit einem neuen T-Shirt auf Bandcamp an.

Die Band hat ein Album voller Power und Leidenschaft geschaffen, kombiniert mit ihrem ureigenen, klassischen 80er-Jahre-Metal-Sound, der das Zeug dazu hat ein zukünftiger Klassiker und ein Muss für jeden old-school Metalfan zu werden, der traditionellen Heavy Metal wie Metal Church, Judas Priest, Accept, Exciter und andere liebt.

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