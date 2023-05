Moor – Heavy Heart

Artist: Moor

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Heavy Heart

Genre: Post Metal, Doom Metal, Sludge

Spiellänge: 40:50 Minuten

Release: 17.05.2023

Label: Breathe Plastic Records

Link: https://www.facebook.com/moormetal

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Ercüment Kasalar

Gitarre – Ben Laging

Gitarre – David Kaiser

Schlagzeug – Chad Popple

Bass – Christian Smukal (RIP 2022)

Tracklist:

1. Heavy Heart

2. Pale Grey Snow

3. Tears From Acrid Smoke

4. Void

5. Restless

6. Under Your Wings

7. Breath Like Nails

Kein gebrochenes Herz, sondern ein schweres Herz. Der Titel des Debüts der Hamburger Doomer Moor hätte nicht bezeichnender sein können. Binnen von zwei Wochen erhielten Gitarrist Ben Laging und Bassist Christian Smukal eine Krebsdiagnose, wobei Christian Smukal den Kampf gegen dieses Arschloch im Jahr 2022 verloren hat.

Das Bandprojekt und die Veröffentlichung des Debüts aufzugeben, war für die Bandmitglieder keine Option. Gitarrist Ben Laging dazu: „Es kam nie infrage, die Band nicht weiterzuführen, denn es war Christians Wunsch. Und jetzt können wir dieses Heavy Heart hören, dieses knurrende, dieses schmerzliche, dieses ernste Album, das als letzte Erinnerung an einen alten Freund und Weggefährten dient, aber gleichzeitig als Beginn von etwas Neuem, etwas Großem.“ Sänger/Gitarrist Ercüment Kasalar fügt an: „Alles, was wir in dieser Zeit gemacht haben, alle Schicksalsschläge, die wir gemeinsam durchlebt haben, formte dieses schwere Herz und es wird weiter schlagen, schwer und kräftig.“

Heavy Heart ist am 17.05.2023 als CD und Vinyl erschienen und kann über das Bandcamp bezogen werden.

So ist Heavy Heart, wie es Gitarrist Ben Laging beschrieben hat, kein Abschied, sondern ein Monument an ihren Weggefährten. Die Band selbst lebt weiter. In der aktuellen Besetzung komplettieren Bassist Ralph Ulrich (Kavrila) sowie Schlagzeugerin Elinor Lüdde (Corecass) die Band.

Bei Heavy Heart darf man den Titel getrost wortwörtlich nehmen. Gleich im ersten Song, dem Titelsong des Albums, pocht das Heavy Heart schwer und langsam. Man darf dem Doom der Hamburger getrost ein Post vorangehen lassen bzw. ein Sludge hinzufügen.

Der Doom von Moor ist morastig, schlammig, schwer und zeigt eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Death ist Doom oder ist Doom Death!? Spuren von Death finden sich nicht nur in Pale Grey Snow. Das rastlose Herz pocht und pocht. Nicht nur beißender Rauch / Tears From Acrid Smoke treibt Tränen in die Augen. Ein rastloses Hin und Her / Restless im Doom, Death, Sludge und Post Metal führt auch in eine unendliche Leere / die fast gespenstisch oder besser gesagt manchmal angsterregend wirkt. Als ein dunkles und trostloses Werk entpuppt sich Heavy Heart, welches den Atem wie Nägel / Breath Like Nails in der Lunge spüren lässt. Eine schmerzhafte, pochende Dunkelheit erfüllt den Raum mit einem dunklen Glanz, der die musikalische Szenerie umgibt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen