Mount Atlas – Poseidon

Artist: Mount Atlas

Herkunft: Oldenburg, Deutschland

Album: Poseidon

Spiellänge: 37:30 Minuten

Genre: Heavy Rock

Release: CD 01.04.2023 – LP 29.09.2023

Label: Cause Of Deaf Records

Link: www.mount-atlas.de

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Jonas Willenbrink

Synthesizer, Orgel – Christoph Ramke

Schlagzeug – Hendrik Kurre

Bass – Florian Kuhlmann

Gitarre – Lars Rempe

Tracklist:

Down To Earth Throne Of Gold Alien Sunrise The Captain I’ll Be Your Guide Open Sea Poseidon Magic Potion Prehistoric Elysium

Seit dem 01.04.2023 ist Poseidon, der zweite Langläufer von Mount Atlas, erhältlich. Veröffentlicht wurden die zehn neuen Nummern über das Label Cause Of Deaf Records. In 37 Minuten gleiten die fünf Musiker geschickt durch die einzelnen Sequenzen. Für alle Vinyl Liebhaber gibt es die Platte etwas verzögert im September. Ich kam in den Genuss, in das Album mal reinzuhören. Beim ersten Durchhören, so nebenbei, gefiel mir schon, was ich zu hören bekam. „Klingt ganz gut…“ Dann kam der Opener des Albums Down To Earth als Single heraus, zudem auch ein Video. Das Album ins Auto gepackt, um es intensiver zu hören und mit jedem Durchlauf sprang der Funke immer mehr über. Inzwischen hat die Scheibe bestimmt schon 30 Durchläufe auf dem Buckel .

Was haben die Oldenburger zu bieten?

Old School Hard Rock, an den 1970ern orientiert. Eine gleichberechtigte Orgel, die nicht nur den Raum füllt, sondern auch als Soloinstrument, als Rhythmus oder im Duett mit der Gitarre genutzt wird. So etwas findet man nicht mehr allzu oft. War das Debütalbum von Mount Atlas stark geprägt von alten Hard Rock-Favoriten, haben die Jungs auf Poseidon ihren eigenen Stil gefunden. Sie überzeugen mit Eigenständigkeit und Qualität. Mittendrin Kompositionen wie Throne Of Gold, Alien Sunrise oder The Captain. Der Sound wird maßgeblich von den beiden Gitarren von Lars Rempe und Jonas Willenbrink geformt. Jonas übernimmt zudem erfolgreich das Mikrofon. Geformt wird Poseidon des Weiteren von I’ll Be Your Guide, Open Sea und Magic Potion.

