Carnation: kehren mit Single „Kingdom Of Dreams“ zurück und kündigen ihr neues Album „Symphony In Flesh“ an

Die Death-Metal-Band Carnation kehren schärfer, härter und fokussierter denn je zurück. Gerade haben sie ihre neue Single Kingdom Of Dreams zusammen mit einem eindrucksvollen Video veröffentlicht und kündigen ihr viertes Studioalbum Symphony In Flesh an, das am 16. Oktober 2026 erscheint.

Kingdom Of Dreams präsentiert Carnation in ihrer Essenz: messerscharfe Riffs, unerbittlicher Drive und eine erdrückende Atmosphäre. Es ist eine bewusste Rückkehr zum Kernsound der Band, umgesetzt mit einer neuen Präzision und Kontrolle. Jeder Abschnitt ist intensiver, jeder Übergang wirkt bewusst gewählt; die Band zeigt sich hier direkter und gleichzeitig raffinierter. Fans von Obituary, Entombed, Bloodbath, Cannibal Corpse und Co. werden nicht enttäuscht sein.

Auch visuell verfolgt die Band dieselbe Philosophie. Das Video verzichtet auf Übertreibung und setzt stattdessen auf eine düstere, bewusste Ästhetik: minimalistisch, verstörend und visuell stärker als alles, was sie bisher gemacht haben. Es ist ein klarer Schritt nach vorn, es ist filmischer, fokussierter und bleibt dabei der Identität der Band treu.

Mit Symphony In Flesh besinnen sich Carnation bewusst auf ihre Wurzeln: prägnantes Songwriting, einprägsame Riffs und kompromisslose Intensität. Gleichzeitig perfektionieren sie jeden Aspekt ihres Könnens. Das Songwriting ist durchdachter, die Arrangements dynamischer und der Gesamtfluss stimmiger als je zuvor.

Das Album greift nicht nur ihre Anfänge auf, sondern schärft sie. Es vereint die rohe Energie ihrer frühen Werke mit der Erfahrung und Produktionsstärke, die sie sich über die Jahre erarbeitet haben, und schafft so ein Album, das sich unmittelbar und gleichzeitig vollkommen ausgereift anfühlt.

„Going into this album, we wanted to reconnect with our roots. Not just musically, but in the way we present the band“, erklären Carnation. „At the same time, we pushed ourselves to write tighter, stronger songs and to bring everything – sound and visuals – to a higher level. This is the most complete version of Carnation so far.“

Symphony In Flesh – Tracklist:

Blackmouth Flesh-Eating Frenzy Symphony In Flesh Kingdom Of Dreams Labyrinth Of Silence Towards Death Twisted Visions Boundless Pathways Legacy Of The Forefathers

Textlich bleibt das Album lebendig und fokussiert. Der Titeltrack Symphony In Flesh erkundet die Psyche eines Serienmörders anhand verstörender, detaillierter Bilder. Twisted Visions thematisiert die moderne Sucht und ihre psychologischen Auswirkungen, während Legacy Of The Forefathers sich zu einem ambitionierten, fast zwölfminütigen Abschlusstrack entwickelt, der das Songwriting der Band weiterentwickelt, ohne an Wirkung einzubüßen.

Symphony In Flesh verbindet rohe Aggression mit ausgefeilterem Songwriting und einer klareren visuellen Identität und fängt Carnation an einem entscheidenden Punkt ein: zurück zu ihren Wurzeln, aber in jeder wichtigen Hinsicht weiterentwickelt.

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Yarne Heylen im Project Zero Studio / Y-Productions, mit Album-Artwork von Peter Sallai, erscheint Symphony In Flesh am 16. Oktober als Eigenveröffentlichung der Band.

Carnation online:

https://www.instagram.com/carnationbandofficial

https://www.facebook.com/CarnationBE/