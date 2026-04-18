Iatt: veröffentlichen neues Video zu „Walk Amongst“

Die aus Philadelphia stammende Progressive-Black-Metal-Band Iatt hat ein brandneues Video zum Song Walk Amongst veröffentlicht. Der Track stammt von ihrem kommenden Album Etheric Realms Of Tthe Night, das am 8. Mai über Black Lion Records erscheint.

Walk Amongst präsentiert sich als vorletztes Kapitel des Albums und Films der Band – ein intensives, filmisches Erlebnis, das extremen Metal mit erzählerischem Storytelling zu einem einzigartigen, immersiven Werk verschmelzen lässt.

Etheric Realms Of The Night, Iatts viertes Studioalbum, ist als zusammenhängender Film konzipiert. Jeder Song fungiert dabei als Kapitel einer größeren Erzählung, die das Unterbewusstsein, Träume, Schlaf und die fragile Grenze zwischen der wachen Welt und dem Jenseits erforscht.

Walk Amongst markiert den Moment, in dem alles zusammenläuft. Zurück in ihrem scheinbar normalen Leben spürt unsere Heldin, dass die Realität ihren Halt verloren hat – die vertraute Umgebung fühlt sich hohl, fremd und befremdlich an. Das Kapitel greift stark auf das Konzept der Astralprojektion zurück: das Verlassen des physischen Körpers, um sich frei in der Traumwelt zu bewegen, und die Folgen eines zu tiefen Traumzustands.

Akustisch und visuell vermittelt Walk Amongst ein Gefühl der Unausweichlichkeit und offenbart, dass die Grenze zwischen den Welten bereits überschritten ist. Während die Wahrnehmung zerbricht und die Wahrheit ans Licht kommt, wird deutlich, dass sich die Heldin nicht frei zwischen den Welten bewegt, sondern von einer anderen Macht kontrolliert wird.

Mehr Informationen zum kommenden Album Etheric Realms Of The Night findet ihr hier:

Iatt online:

https://www.instagram.com/iatt_official/

https://www.facebook.com/iamthetrireme/