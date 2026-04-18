Siska: haben neue Single aus dem Album „Broken Dreams“ veröffentlicht

Siska präsentieren Gangster (Roaring Twenties), eine neue Single aus dem Album Broken Dreams, veröffentlicht am 16. Januar 2026.

Der Song wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, das ab sofort online verfügbar ist.

Das Album Broken Dreams wurde vollständig von Max Norman gemischt und gemastert, einem legendären Produzenten, bekannt für seine Arbeit mit Ozzy Osbourne und Megadeth.

Das Album enthält außerdem einen Gastauftritt von Tim „Ripper“ Owens, Sänger von KK’s Priest und ehemaliger Frontmann von Judas Priest.

Die Band zum Video Gangster (Roaring Twenties):

„Ein Rockvideo mit ironischen Elementen, das sich als dunkle Zeremonie zwischen Theater und Verdammnis entfaltet und zugleich eine Reflexion über Macht, Identität und den Preis eines Pakts darstellt.

Ein alter Leichenwagen bewegt sich durch die dunkelste Nacht, verfolgt von der Polizei, und transportiert zwei gesichtslose Gangster sowie einen geschlossenen, stillen Sarg, der wie eine unaussprechliche Wahrheit wirkt.

Im Inneren dominiert rotes Licht, während sich die beiden Figuren – glatte, ausdruckslose Gesichter – wie schwebende Präsenzen bewegen, fast wie atmende Mannequins.

Die Fahrt endet auf einem Friedhof im Dunkeln.

Der Sarg wird abgesetzt und betrachtet – wie etwas, das sich nicht mehr verändern lässt.

Das Video baut eine konstante Spannung zwischen Leben und Tod, Stille und Klang auf und stellt eine zentrale Frage: Kann die Gitarre – und die rohe Energie des Heavy Metal – die Stille durchbrechen und das Schicksal, wenn auch nur für einen Moment, aufhalten?

Im Finale steht eine gesichtslose Figur in Flammen – ein Symbol für einen inneren Konflikt: Die wahre Hölle entsteht im Inneren des Menschen.

Ästhetisch und visuell erinnern die beiden Gangster an den Killer aus Blood And Black Lace von Mario Bava – als rein visuelle Hommage ohne erzählerischen oder thematischen Bezug.“

Im Laufe der Jahre haben sich Siska durch intensive internationale Live-Aktivitäten etabliert und die Bühne mit wichtigen Künstlern der Rock- und Heavy-Metal-Szene geteilt, darunter:

Kiss, Whitesnake, Skid Row, Children Of Bodom, Sonata Arctica, Epica, Soulfly, Geoff Tate, Chris Holmes (W.A.S.P.), Paul Di’Anno (Iron Maiden).

Im Jahr 2023 eröffnete die Band offiziell für Kiss in Spanien – ein bedeutender Meilenstein ihrer Live-Karriere.

Europäische Tourdaten werden in Kürze bekannt gegeben, mit Tim „Ripper“ Owens gemeinsam mit Siska auf der Bühne.

Line-Up Album Broken Dreams:

Gesang (Special Guest): Tim „Ripper“ Owens

Leadgitarre: Mattia Sisca

Rhythmusgitarre: Marco Fragalà

Bass: Bunny Bertetti

Schlagzeug: Riccardo Fantinel

Mix & Mastering: Max Norman