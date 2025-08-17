Die Dorks: präsentieren brandneue Single

Die Dorks sind wieder da. Und sie kommen mit voller Wucht auf euch zu. Das Trio veröffentlichte via Motor Entertainment den ersten brandneuen Song vom kommenden Album. Lieber In Der Hölle Herrschen zeigt auf eindrucksvolle Weise die Weiterentwicklung dieser Band. Denn Die Dorks holten sich Eike Freese (Chameleon Studios Hamburg) und Heaven Shall Burn-Gitarrist Alexander Dietz (The Dude Ranch Rannstedt) ins Boot, um einen fulminanten Sound zu gestalten. Lieber In Der Hölle Herrschen steckt voller Energie und Selbstbewusstsein. Power-Punk der ganz feinen Sorte und ein Refrain, der sich wie ein ganz fieser Ohrwurm festbeißt. Garniert mit der tollen und unverwechselbaren Stimme von Liza Dork sowie dem grandiosen Zusammenspiel zwischen Basser Mark von Elend und Drummer Bons Dork. Das Artwork der Single wurde von Emanuel Pichler (Epic Design) entworfen, das Video produzierte Rudi Dengler.

Zu räudig für Metal, zu melodisch für Hardcore, zu wenig 90er für Crossover, zu anspruchsvoll für Punkrock. Die Dorks machen es uns nicht leicht. Aber genau das ist es, was diese Band ausmacht. Das Trio trifft exakt die perfekte Mischung aus den genannten Genres. Und doch ist es mehr als nur ein Mix aus verschiedenen Zutaten der Rockmusik. Es ist eine Verschmelzung von markanten Trademarks wie zum Beispiel die sowohl melodische als auch markante Stimme von Frontfrau Lisa, bissigen, aber klaren deutschen Texten sowie diese fulminante Power auf der Bühne. Die Dorks sind eine Einheit, die sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe etabliert hat.

Das Gute daran ist: Den Fans ist der Name der Verpackung egal. Mehr noch, sie lieben Die Dorks eben besonders dafür, dass sie unvergleichbar klingen. Die markante und melodiöse Stimme der Frontfrau Lisa, ausgefeiltes Riﬃng und die Bühnenpräsenz der gesamten Band erschweren es enorm, Die Dorks im deutschsprachigen Raum zu ignorieren. Egal aus welcher Ecke der Rockmusik man kommt, dem schier unerschöpflichne Facettenreichtum der süddeutschen Band kann man sich kaum entziehen.

Unermüdliche Kreativität, Reisebereitschaft und ein jährliches Release bringen den Dorks seit einigen Jahren genere-übergreifende Aufmerksamkeit. 2021 erscheint das Studioalbum Die Maschine Von Morgen, 2022 die Akustik-EP Sind Das Noch Wir und 2023 das Studioalbum Geschäftsmodell Hass auf dem Vertrieb Soulfood/Believe. Hervorragende Rezensionen in renommierten Musikmagazinen folgen, wie der beigefügten „Lobhudelei“ zu entnehmen ist. Die Single Nein sagen ist auch in der Klare Kante Playlist bei Spotify zu finden, und auf dem YouTube-Kanal werden in regelmäßigen Abständen neue, professionell produzierte Musikvideos hochgeladen.

2023 können Die Dorks als genreübergreifender Support für große Acts wie z. B. Tankard, Die Kassierer, Dritte Wahl, Subway To Sally, Pro Pain oder The Exploited als zum Teil explizit geforderte Vorband des Hauptacts wirken. Für 2024 werden weitere Auftritte mit den Kassierern, auf einem Festival der Wacken-Foundation mit Caliban und Insanity Alert, sowie Konzerte mit J.B.O. absolviert.

Die Dorks sind:

Lisa Dork – Vox+Gitarre

Mark von Elend – Bass

Bons Dork – Drums