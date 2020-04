Schlossberg Festival: serviert zum eigentlichen Festival im Juni das Schlossberg Streaming Festival

Am 27. Juni 2020 findet in Unterkirnach das Schlossberg Festival mit acht Punk & Ska Bands statt. Geplant sind folgende Bands: Die Dorks, Das Kartoffel, Verweigerte Feuerwehrabgabe, Die Versagerz, Locos Estupidos, Skabooom, SMK und Tante Inge. Das Charity-Event soll auch in Corona-Zeiten nicht abgesagt, sondern soll im schlimmsten Fall nur verschoben werden.

Da man offenbar aber selbst nicht damit rechnet, dass das Festival wie geplant im Juni stattfinden kann, serviert man nun unabhängig vom eigentlichen Festival vorab das Schlossberg Streaming Festival Punk & Ska. Corona konform bekommt ihr das Festival am kommenden Samstag (04.04.) zu euch nach Hause. Geplant sind folgende sechs Bands: Die Dorks, Revolution Inc., Dorfterror, Zirka, Abbruch und SMK. Jede Band spielt live aus ihrem Proberaum und wird 20 Minuten lang mit euch euer Wohnzimmer zerlegen. Von 20:00 bis 22:00 Uhr könnt ihr via YouTube und Instagram for free dabei sein.