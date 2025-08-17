Beth Blade & The Beautiful Disasters: neues Video zur Single „You Only Love Me When You’re Drunk“ veröffentlicht

Die britischen Rocker Beth Blade & The Beautiful Disasters haben ein neues Video zu ihrer aktuellen Single You Only Love Me When You’re Drunk veröffentlicht, die am 24.07.2025 erschienen ist. Diese Single ist die Fortsetzung ihres vorherigen Werks Never Let It Go, das am 01.05.2025 veröffentlicht wurde. Die neuen Tracks markieren das neueste Material der Band seit ihrem Album Mythos, Confession, Tragedies And Love aus dem Jahr 2022 und dienen als Vorgeschmack auf ihr kommendes Album, das am 12.09.2025 erscheinen wird.

Über das neue Material der Band äußerte sich Beth Blade: “It’s been a long time coming. Our new album is finally seeing the light of day on September 12th, and we are so excited to share it with you and whilst I can’t yet divulge too much, there is laughter, unadulterated fun, rock and roll spirit and a vintage flair that never goes out of style. There’s also pain, fear, vulnerability and depths so dark they may make old wounds ache. More to come on that…”

Zur Single sagte sie weiter: “We’ve all been there, right? Making an absolute fool of yourself for someone who messes with your head and puts in the minimum amount of effort until they want something from you? Sometimes songs have grand explanations and sometimes the meaning is simple. This one’s for anyone who’s been treated like dirt but kept going back because the highs and lows became like an addiction and you couldn’t stop yourself wanting more.“

Seit ihrem Durchbruch hat Beth Blade mit ihren Disasters einen Ruf für mächtige Riffs, große Refrains und eine Prise Old-School-Rock’n’Roll-Attitüde aufgebaut. Mit aggressiver Kraft und melodischer Sensibilität präsentieren sie eine unverwechselbare moderne Präsenz, während sie den Geist des klassischen Rock’n’Roll lebendig halten.

Die Band hat sich als unaufhaltsame Kraft etabliert, die durch harte Arbeit und Engagement eine starke Reputation erarbeitet hat. Sie tourten mit Marco Mendoza (ehemals Whitesnake, Thin Lizzy) und The Electric Boys und unterstützten sowohl alte als auch neue Legenden wie Kee Marcello, Y and T, Doro Pesch, Dan Reed Network, Danny Vaughan (Tyketto), Ricky Warwick (Thin Lizzy, Blackstar Riders), Massive Wagons, Those Damn Crows, The Dead Daisies, Graham Bonnet (Rainbow) und Thundermother. Auch auf Festivals sind sie keine Unbekannten und traten unter anderem bei Hard Rock Hell, Planet Rockstock, Planet Rock’s Winter’s End und besonders mit KISS auf der weltweit renommierten KISS Kruise in den USA auf. In diesem Jahr werden sie beim Maid of Stone Festival mit Bands wie Black Stone Cherry und The Sweet auftreten.

Die ersten drei Alben der Band erhielten durchweg positive Kritiken in der Rockpresse, wobei jedes Album durch ihre Fans finanziert wurde und internationale Radio-Airplay, einschließlich Rotation auf großen Netzwerken im Vereinigten Königreich wie Planet Rock und mehreren BBC-Radiostationen, zur Folge hatte. Beth, die oft mit einer Mischung aus Lzzy Hale und Suzi Quatro verglichen wird, hat bei zwei Alben der britischen Rocklegenden Thunder Background-Gesang beigesteuert, eines davon erreichte Platz drei in den UK Top 40 Album Charts und Platz eins in den UK Rock Charts.

Ihr letztes Album Mythos, Confession, Tragedies and Love wurde am 08.07.2022 veröffentlicht und erhielt begeisterte Kritiken aus allen Medienbereichen. Das Album führte die Band auf einen musikalisch intensiven Pfad, der dunkler und tiefer war als je zuvor, während Beth öffentlich gegenüber Sky News über ihre Erfahrungen als Überlebende häuslicher Gewalt sprach, in der Hoffnung, die Musik zu nutzen, um Menschen durch ihre eigenen Erfahrungen zu helfen.

Die Band ist entschlossen und hat den Willen, ihre bisherigen Erfolge durch intensive Live-Auftritte und eine Leidenschaft für Rock’n’Roll, die ihresgleichen sucht, zu übertreffen.