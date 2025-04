Mystopera: veröffentlichen die neue Single „Schwarze Flammen“ feat. Alina Lesnik

Mystopera haben die neue Single Schwarze Flammen feat. Alina Lesnik veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Das Lied Der Steinernen Engel, welches am 01.08. bei Metalville Records (EDEL) erscheinen wird.

Schwarze Flammen ist ein atmosphärisches Horrorszenario: Nebelverhüllte Küste und schwarze Flammen bringen Dunkelheit. Mystoperas kraftvolle Vocals erzählen von verlorenen Seelen und finsteren Kriegern. Schwere Gitarrenriffs und dramatische Orchesterelemente verstärken die beklemmende Stimmung. Der mitreißende Refrain bleibt im Kopf, während die Geschichte von Verlust und Widerstand erzählt wird. Für Fans von Viking Metal, symphonischem Metal und düsteren Fantasy-Epen.

Das offizielle Video kann hier angeschaut werden:

Kraftvoller Metal, mitreißender Folk, renommierte GastmusikerInnen und ein episches Filmmusikorchester – das ist Mystopera.

Mit viel Leidenschaft und Kreativität haben die Komponistin/Violinistin Meike Katrin Stein und der Sänger/Songwriter Markus Engelfried diese Folk-Metal-Oper ins Leben gerufen und für ihr erstes Album jede Menge talentierter GastmusikerInnen mit an Bord geholt, u.a. von Schandmaul, Primal Fear, Corvus Corax, Harpyie, Mr. Hurley Und Die Pulveraffen. Als Musikproduzenten konnten sie Chris Harms (Lord Of The Lost) gewinnen. Das Lied Der Steinernen Engel lautet der Titel des ersten Mystopera-Albums und erzählt eine packende Wikingergeschichte voller Mystik, Spannung und Hingabe.

Was als fixe Idee in der gemeinsamen Band-Vergangenheit bei Krayenzeit von Markus und Meike begann, wurde schon bald zu einem Herzensprojekt.

„Dass Meike und ich zum ersten Mal auf die Idee kamen, filmmusikalische Orchesterepik und Folk Metal miteinander zu verbinden, ist tatsächlich jetzt schon fast 8 Jahre her“, erzählt Markus. „Vor drei Jahren haben wir dann gesagt ‚Komm, jetzt packen wir’s an, jetzt schreiben wir eine Folk-Metal-Oper.‘“

Das Stipendium Neustart Kultur von Gema und der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien sowie eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne haben nicht nur den Grundstein gelegt, um dieses musikalische Abenteuer wahr werden zu lassen, sondern gleichsam das Tor in die große Welt von Mystopera aufgestoßen.

Die Zusage für das Album-Releasekonzert auf dem Wacken Open Air 2025 ist ein weiterer große Meilensteine auf dem Weg von Mystopera.

„Nachdem der Stein ins Rollen gebracht worden war und die ersten Gastmusiker gewonnen werden konnten, begann sich das Projekt fast zu verselbständigen. Erfolgreiche Musikerinnen und Sänger fragten bei uns an, ob sie noch am Projekt teilnehmen könnten“, erinnert sich Meike.

In der Tat ist – zusätzlich zu Meike und Markus – ein Ensemble von weiteren 16 hochkarätigen Musikerinnen und Musikern aus den unterschiedlichsten Genres zusammengekommen:

Saskia Maria – Schandmaul / Ralf Scheepers – Primal Fear / Mr. Hurley – Mr. Hurley Und Die Pulveraffen / Norbert “Norri” Drescher – Corvus Corax / Katja Moslehner – (ex-) Faun / Aello – Harpyie / Alina Lesnik – Robse & erfolgreiche YouTuberin / Pínto von Frohsinn – Ganaim, (ex-)Versengold / Rolf Munkes – Crematory / Stefanus Rex – The Kings Pipers / Bernd Heining – Skull And Crossbones / Frank Herold – (ex-)Saidian, Krayenzeit und die vierköpfige Mittelalterband Die Irrlichter haben Mystopera zum Leben erweckt.

Auch das Budapest Scoring Orchestra, welches für Netflix– und Hollywoodproduktionen arbeitet, konnte für Mystopera gewonnen werden und so kommt man in den Genuss eines echten, bombastischen Orchesters von Weltrang.

Das Lied Der Steinernen Engel folgt dem Konzept von klassischen Opern und erzählt eine packende Fantasy-Geschichte über Wikinger, Drachen und mystischen Wesen in epischer und energiegeladener Musik. Doch um die Geschichte noch intensiver zu erleben, erscheint mit dem Album ein Buch, dass die Geschichte der Steinernen Engel ausführlich erzählt und die Fans noch tiefer in die Welt von Mystopera eintauchen lässt.

Line-Up:

Meike Katrin Stein – Violine, Chorgesänge

Meike Katrin Stein ist Komponistin und Orchestratorin von Filmmusik sowie Violinistin. Ihre Filmmusiken sind regelmäßig u.a. im ZDF, SWR und bei Arte zu hören, sie schreibt und orchestriert zudem Theatermusik, u.a. für das Nationaltheater Mannheim. Als Folk-Geigerin stand sie bisher mit Bands wie Krayenzeit und Ganaim auf der Bühne. Ihr musikalisches Werk reicht von Klassik und Folk bis hin zu Rock und Metal.

Markus Engelfried – Leadvocals, Chorgesänge, Cister, Laute, Flöten

Markus Engelfried ist Musik- & Gesangslehrer, Songwriter und Texter. Nach seinem Musik- und Gesangsstudium war er 10 Jahre lang der Sänger und Hauptsongwriter der Folk/Mittelalter-Rock Band Krayenzeit und absolvierte mit der Band mehrere Tourneen und Festivalshows (u.a. Wacken Open Air, Tourneen mit Saltatio Mortis, Schandmaul u.v.m.).

Als Sänger und Songwriter veröffentlichte Markus bislang weltweit 10 Studioalben in den Bereichen Metal, Rock, Musical und Mittelalter-Rock.

Rolf Munkes – Gitarre

Frank „Mampf“ Herold – Bass

Bernd Heining – Schlagzeug

Trackliste mit Gästen:

Ouvertüre

Budapest Scoring Orchestra

Land In Sicht

Ralf Scheepers – Leadvocals (im Duett mit Markus)

Saskia Maria – Drehleier

Stefanus Rex – Dudelsack

Rückkehr Nach Solveis Ruh

Pinto von Frohsinn – Leadvocals, Bodhrán

Die Irrlichter – Chorgesänge, diverse historische Instrumente und Percussion

Schwarze Flammen

Alina Lesnik – Leadvocals

Aufbruch

Pinto von Frohsinn – Leadvocals, Bodhrán

Die Irrlichter – Chorgesänge, diverse historische Instrumente und Percussion

Am Rand Der Welt

Ralf Scheepers – Leadvocals (im Duett mit Markus)

Herrscher Des Meeres

Ralf Scheepers – Leadvocals (im Terzett mit Alina und Markus)

Alina Lesnik – Leadvocals (im Terzett mit Ralf und Markus)

Saskia Maria – Drehleier

Stefanus Rex – Dudelsack

Bis Nach Valhalla

Chris Harms – Cello

Saskia Maria – Drehleier

Ankunft

Pinto von Frohsinn – Leadvocals (im Duett mit Mr.Hurley), Bodhrán

Mr. Hurley – Leadvocals (im Duett mit Pinto)

Die Irrlichter – Drehleier und Kontrabass

Asche Zu Asche

Norbert „Norri“ Drescher – Leadvocals

Saskia Maria – Drehleier

Die Welt Soll Brennen

Katja Moslehner – Leadvocals (im Duett mit Aello)

Aello – Leadgesang (im Duett mit Katja)

Saskia Maria – Violine (Violinen Duett mit Meike)

Saga

Ralf Scheepers, Alina Lesnik, Norri, Aello, Katja Moslehner – Leadvocals

Pinto von Frohsinn – Sprechtexte

Saskia Maria – Drehleier

Stefanis Rex – Dudelsack