Carnal Tomb: sind zusammen mit Scalpture auf „Landkrieg Tour“

Die Berliner von Carnal Tomb sind aktuell auf Co-Headliner Landkrieg Tour. Hier alle aktuell bestätigten Live-Termine:

11 APR 2025 Mels (CH) Stage am Bach (Egoist ersetzen Scalpture)

12 APR 2025 Luzern (CH) Südpol

14 APR 2025 Chemnitz (DE) Kulturbahnhof

15 APR 2025 Stuttgart (DE) Der Schwarze Keiler

16 APR 2025 Den Haag (NL) Musicon

17 APR 2025 Drachten (NL) Iduna

18 APR 2025 Deinze (BE) Elpee

19 APR 2025 Frankfurt (DE) Ponyhof

20 APR 2025 Erfurt (DE) From Hell

22 APR 2025 Berlin (DE) Orwo Haus

23 APR 2025 Bochum (DE) Die Trompete

24 APR 2025 Charleroi (BE) MCP Apache

25 APR 2025 Göttingen (DE) Freihafen

26 APR 2025 Villingen (DE) Klosterhof

Carnal Tomb kommentieren: „Mit großer Freude kündigen wir unsere Rückkehr auf die Bühne im April 2025 an“, schreibt Gitarrist und Sänger Marc Strobel. „Die mächtigen Scalpture werden uns bei dieser Offensive begleiten! Seit wir sie auf unserem dritten Konzert überhaupt kennengelernt haben, haben wir ihren unaufhaltsamen Vormarsch verfolgt und ihre Live-Power miterlebt. Da wir Label-Kollegen sind und von der gleichen Booking-Agentur unterstützt werden, ist dies ein mehr als passendes Paket. Wir fühlen uns geehrt, dass wir auf der Album-Release-Tour von Scalpture gemeinsam auftreten können. Wir versprechen, dass wir eine Menge neues Material in die Schlachten bringen werden. Macht euch bereit!“