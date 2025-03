Alzhagoth: veröffentlichen dritte Single „Usque Ad Finem“

Die italienische Melodic-Death-Metal-Band mit heidnischen Themen Alzhagoth ist stolz, die bevorstehende Veröffentlichung ihres Debütalbums Ad Finem bekannt zu geben, das am 14. März 2025 durch Inertial Music erscheinen soll. Nun markierte die Band einen wichtigen Meilenstein, denn sie enthüllt das atemberaubende Cover-Artwork des Albums, ein Originalgemälde der Künstlerin Eva Zivkovic, das eng mit der kreativen Vision der Band verbunden ist. Parallel zu dieser Enthüllung veröffentlicht die Band ihre dritte Single Usque Ad Finem, die einen letzten Vorgeschmack auf die Klangreise bietet, die die Zuhörer erwartet.

Die Band erklärt:

„Ad Finem steht für eine tiefgründige und komplexe Klangreise, auf der Melodic-Death-Metal mit heidnischen Einflüssen seinen authentischsten Ausdruck erreicht. Wir wollten neue Klanglandschaften erkunden und jedem Mitglied die Möglichkeit geben, seine einzigartige musikalische Essenz einzubringen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die Kraft und Komplexität vereint. Durch harmonisierte Melodien und aggressive Riffs erschaffen wir Kompositionen, die nahtlos zwischen Intensität und Melodie wechseln. Tracks wie Sermons Of The Blind, Herald Of Chaos und Ultramonsters verkörpern diese Vision und verbinden technisches Können mit einer musikalischen Erzählung, die zwischen Melodic-Death-Metal, Thrash-Metal und Elementen aus Classic- und Groove-Metal oszilliert. Textlich verankert sich Ad Finem in heidnischen Themen und konstruiert einen neuen imaginären Kosmos, der von den Kreaturen unseres Universums bewohnt wird. Unser Ziel mit Ad Finem ist es nicht nur, unsere musikalische Identität zu festigen, sondern auch ein umfassendes Erlebnis für alle zu bieten, die komplexe und kraftvolle Klänge mögen.”

Fans von Bands wie Amon Amarth und Eluveitie sowie Liebhaber von Keyboard-Elementen im Stil von Children Of Bodom finden hier eindrucksvolle und wirkungsvolle Kompositionen, die bei jedem Hören nachhallen.

Mit diesem Album möchten Alzhagoth ihre Präsenz in der Metalszene stärken und einen Sound bieten, der technische Komplexität mit tiefer emotionaler Intensität verbindet.

Die limitierte Digipak-Edition von Ad Finem kann jetzt exklusiv bei Inertial Music vorbestellt werden: www.inertial-music.com

