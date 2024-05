Die Ärzte: spielen zwei Club Konzerte vor den Festival-Shows in Stuttgart und München

Um sich auf ihre Konzerte in diesem Jahr vorzubereiten, haben Die Ärzte zwei neue Auftritte in Süddeutschland angekündigt. Am 04.06.2024 treten sie in der Münchner Theaterfabrik und am 05.06.2024 im LKA Longhorn in Stuttgart auf. Tickets dafür waren gestern um 17 Uhr auf ihrer Webseite erhältlich, wie die Band in ihrem Newsletter mitteilte.

Besonders ist, dass die Veranstaltungsorte maximal 1.500 Personen fassen, kein Wunder, dass beide Shows sofort ausverkauft waren! Diese Konzerte dienen als Vorbereitung für ihre Hauptshows bei Rock Am Ring und Rock Im Park.