Static Dress: veröffentlichen neue Single „Crying“ mit Musikvideo

Zwei Jahre nach ihrem gefeierten Debütalbum Rouge Carpet Disaster und Auszeichnungen wie dem Preis als „Best Breakthrough Live Artist” bei den Heavy Music Awards 2023 melden sich Static Dress mit neuer Musik zurück. Crying lautet der Titel ihrer ersten neuen Musik des Jahres 2024, die gewohnt mitreißend und maximal emotional daherkommt – „Crying on the big screen / Remembering everything you did to me“, singt Frontmann Olli Appleyard im Refrain des Songs.

Crying ist jetzt bei allen Streaming-Plattformen erhältlich und wird von einem Musikvideo begleitet, bei dem die Band selbst Regie führte. Hier gibt es den Clip zu sehen:

Im Vorfeld der Veröffentlichung hatten Static Dress den Song mit kryptischen Posts angeteasert, darunter ein interaktives Puzzle auf ihrer Website. Die ersten 300 Fans, die das Rätsel lösten, erhalten eine limitierte Flexi-Disc-Pressung von Crying.

In den kommenden Monaten sind Static Dress als Support von Underoath unterwegs, zunächst im Juni in Großbritannien und ab September dann in Nordamerika, wo sie bis Mitte Dezember ausgiebig von Küste zu Küste touren. Zuvor hatte sich die Band aus dem englischen Leeds u. a. als Support von Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Loathe, Higher Power und anderen seine Sporen verdient und spielte kürzlich ihre allererste US-Headliner-Show vor ausverkauftem Haus im kalifornischen Chain Reaction. Tickets und Infos zu den kommenden Live-Dates von Static Dress gibt es unter www.staticdress.com.

Static Dress gaben im vergangenen Jahr ihr Signing bei Roadrunner Records bekannt und brachten in der Folge ihre Debüt-LP als Rouge Carpet Disaster (Redux) als Re-Release heraus, erweitert um neu interpretierte Versionen sämtlicher Albumtracks, darunter Lye Solution (ft. Loathe, BVDLVD & Hail The Sun), Di-sinTer (Glitter Redux), Courtney, Just Relax [ft. World Of Pleasure], Such.A.Shame (Smoking Lounge Redux) und Attempt 8 [ft. Sophie Meiers].

Das ursprünglich in Eigenregie veröffentlichte Album Rouge Carpet Disaster sollte die Türen für die 2018 gegründete Band weit aufstoßen. Produziert von Erik Bickerstaffe (Loathe) und geschrieben von Static Dress, zeichnet sich das Album durch einen bildgewaltigen Sound aus, der Einflüsse aus Emo, Screamo, Metal, Pop, Elektronik und vielem mehr verarbeitet – seit Jahren hatte man im Rock-Genre nicht mehr ein derart ambitioniertes Statement gehört.

Den ersten Aufschlag hatten Static Dress mit der 2021 veröffentlichten EP Prologue… (Comic Book Soundtrack) gemacht. Die Reaktionen aus der Alternative-Musikszene ließen nicht lang auf sich warten: Die Leserschaft des Kerrang! wählte Static Dress 2021 zur „Best New Band Of The Year“ und auch mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, der über die Musik hinausgeht, begeisterte die Band viele Fans. So wurde die Debüt-EP von einem Comicbuch aus der Feder von Olli Appleyard begleitet, das zusammen mit der Musik den Ausgangspunkt für ein Paralleluniversum bildet, das die Fans mit innovativen Rätseln und Geschichten immer wieder aufs Neue in seinen Bann zieht.

Static Dress online:

Facebook

Instagram

Website